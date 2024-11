Conheça a startup de diamantes que está abalando uma indústria de US$ 100 bilhões

“Tudo está errado com esse setor”, diz Papismedov, sentado em sua sede no topo do antigo prédio da bolsa de diamantes da Antuérpia. Durante décadas, diz ele, as empresas de mineração extraíram o maior número possível de diamantes brutos, o mais rápido possível, a fim de recuperar as despesas de capital, e depois os leiloaram em massa para os negociantes de diamantes, que os poliram e lapidaram em joias.

Os países africanos não são os únicos que sofrem com essa extração incessante: o mercado de diamantes também está sofrendo. “Eles estão fabricando coisas que ninguém lhes pediu para fabricar”, diz Papismedov. “É um mercado para apostadores”. Depois de um boom de gastos pós-pandemia, a demanda por diamantes tem caído constantemente desde 2022, com a desaceleração da economia chinesa e o aumento da inflação. As receitas da De Beers caíram 21% no primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado, e essa queda ocorreu após uma queda acentuada em 2023.

Os negociantes de diamantes estão agora depositando suas esperanças no esbanjamento dos americanos nesta época de Natal. “Todos nós esperamos que a temporada americana seja positiva”, disse Isi Morsel, presidente do Conselho Mundial de Diamantes da Antuérpia, a principal organização comercial, e CEO da Dali Diamond, à Fortune. “Os preços são os mais baixos desde antes da pandemia. Quase metade dos anéis de noivado vendidos nas joalherias dos EUA agora não são feitos com diamantes naturais - rochas com bilhões de anos, formadas a centenas de quilômetros sob a Terra -, mas com diamantes sintéticos cultivados em laboratório, que custam cerca de um décimo do preço do diamante real.”