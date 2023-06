Construção de embarcação que deve ser maior navio de cruzeiro do mundo é concluída

A construção da embarcação Icon of the Seas, da Royal Caribbean International, que deve ser o maior navio de cruzeiro do mundo, foi concluída no estaleiro Meyer Turku, na Finlândia, diz a CNN. Cerca de 2.600 funcionários têm trabalhado a cada dia na embarcação, que completou seu primeiro conjunto de testes no mar no último dia 22, com centenas de especialistas a bordo realizando avaliações de desempenho durante quatro dias.

Segundo a emissora, o Icon of the Seas tem 365 metros de comprimento e a estimativa é de que ele terá arqueação bruta de 250.800. A arqueação bruta é um valor adimensional relacionado ao volume interno das embarcações. O atual detentor do título de maior navio de cruzeiro do mundo também é da Royal Caribbean: o Wonder of the Seas, que fez sua viagem inaugural no ano passado e tem 362 metros de comprimento e arqueação bruta de cerca de 235.600.

Icon of the Seas, da Royal Caribbean International, que deve fazer sua estreia em 2024. Foto: Royal Caribbean International/Divulgação

O Icon of the Seas poderá acomodar cerca de 5.610 passageiros e 2.350 tripulantes, contando com 20 decks, sete piscinas e nove banheiras de hidromassagem, além do maior parque aquático do mundo no mar, com seis toboáguas recordes, aponta a CNN. O navio terá 28 tipos diferentes de acomodações e promete mais de 40 opções de entretenimento, além de ser o primeiro navio da Royal Caribbean International movido a gás natural liquefeito (GNL) e tecnologia de célula de combustível, em um movimento da empresa por um futuro com energia limpa.

A embarcação deve passar por um segundo conjunto de testes no mar no final de 2023. Ela deve se juntar à frota da Royal Caribbean em 26 de outubro, antes de sua estreia em 2024, quando deverá navegar em períodos de sete noites pelas águas do Caribe Oriental e Ocidental, partindo de Miami, durante todo o ano.

Conheça a embarcação

A Royal Caribbean apresenta o primeiro navio Icon Class como uma aposta de embarcação que inclui opções de entretenimento para diversos tipos de família, de atrações mais aventureiras a mais calmas. Pensando nisso, a embarcação é dividida em oito bairros, sendo cinco inéditos entre os navios da frota da empresa.

O Icon of the Seas poderá acomodar cerca de 5.610 passageiros e 2.350 tripulantes, contando com 20 decks, sete piscinas e nove banheiras de hidromassagem, além do maior parque aquático do mundo no mar, com seis toboáguas recordes Foto: Divulgação/Royal Caribbean International

Um deles é o Thrill Island, onde estarão os seis tobogãs. Um deles, com inclinação de 66 graus, será o primeiro tobogã aberto de queda livre da indústria, enquanto outro quebrará o recorde de toboágua mais alto no mar, com 46 metros. Haverá ainda jangada, corrida de mat-racing e um curso de cordas a 46 metros do oceano. Outro é destaque é o The Hideaway, que terá a primeira piscina de borda infinita suspensa no mar.

Há ainda um bairro nomeado de Central Park, que a empresa descreve como " um refúgio natural ao ar livre”, com mais de 13 mil plantas e árvores. Assim como em Nova York, cidade que abriga o parque que dá nome ao bairro do navio, haverá elegantes restaurantes finos e lojas de luxo.

Parte interna do navio terá uma queda d'água, como uma cachoeira, que muda de forma, segundo a empresa. Foto: Divulgação/Royal Caribbean International

Até o momento, a Royal Caribbean International confirmou que a embarcação terá mais de 40 restaurantes, bares e experiências noturnas. Entre as atrações da embarcação, está uma arena de patinação de gelo, onde serão realizadas apresentações de patinadores junto de um cenário que promete ser imersivo, rodeado por telas que acompanham o espetáculo. Dentro do navio, haverá ainda o Aquadome, com uma cachoeira que muda de forma, segundo a empresa.

A embarcação irá estreiar em 2024, quando deverá navegar em períodos de sete noites pelas águas do Caribe Oriental e Ocidental, partindo de Miami, durante todo o ano. Foto: Divulgação/Royal Caribbean International

Correção: diferente do que foi afirmado, os valores de 250.800, com relação ao Icon of the Seas, e de 235.600, com relação ao Wonder of the Seas, não se referem ao peso em toneladas dos navios, mas sim da arqueação bruta das embarcações, valor adimensional relacionado com o volume interno total. A matéria foi corrigida.