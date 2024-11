Como é a construção do maior navio de cruzeiro do mundo (ou, pelo menos, um dos maiores)

As válvulas foram abertas e mais de mil trabalhadores se reuniram no estaleiro Meyer Turku, na Finlândia, para assistir ao “flutuamento” do Star of the Seas da Royal Caribbean. O processo de nove horas - que envolve inundar uma doca especial com mais de 92 milhões de galões de água para empurrar o mega-navio de 250,8 mil toneladas para o cais numa etapa final de construção - havia começado.

PUBLICIDADE Assim como seu navio irmão, o Icon of the Seas - o maior cruzeiro do mundo -, o Star mede 1.196 pés (364,5 metros) de comprimento e tem 20 decks de altura. Capaz de transportar quase 8 mil passageiros, o projeto está programado para ser lançado em 31 de agosto de 2025, de Port Canaveral, na Flórida, e terá muitas das características do Icon of the Seas: oito “bairros”, seis toboáguas, sete piscinas e mais de 40 locais de alimentação, bebida e entretenimento. O Icon of the Seas, que custou US$ 2 bilhões (R$ 11,56 bilhões) para construir e foi lançado em Miami no início deste ano, foi um sucesso entre os frequentadores de cruzeiros, apesar das críticas sobre seu tamanho e potencial para prejudicar o meio ambiente. Embora a Royal Caribbean não divulgue números de reservas, a empresa revelou que o navio superou as expectativas tanto em termos de satisfação dos hóspedes quanto de desempenho financeiro; as reservas para 2025 de julho a outubro superaram os níveis de 2024 para o mesmo período.

Em resposta à demanda, a empresa iniciou a construção do terceiro navio da Classe Icon, que será concluído em 2026, e planeja encomendar uma quarta embarcação para 2027, com opções para uma quinta e uma sexta.

Os seis toboáguas do parque aquático estão sendo construídos do zero e serão concluídos no início do próximo ano Foto: Vesa Laitinen/NYT

“Os navios da Classe Icon que temos em encomenda estão em conformidade com esses planos de crescimento”, disse Jason Liberty, presidente e diretor-executivo do Royal Caribbean Group. “Estamos atraindo mais novos clientes para nosso ecossistema de férias, particularmente demografias mais jovens”.

O negócio está em alta em todas as principais linhas de cruzeiro, e muitas delas, como Carnival, Norwegian e MSC, estão expandindo suas frotas. No ano passado, 31,7 milhões de passageiros fizeram cruzeiros, um aumento em relação aos 29,7 milhões em 2019. Este ano, espera-se que esse número chegue a 34,7 milhões, segundo a Cruise Lines International Association, o grupo comercial da indústria. Em junho de 2024, há 430 navios de cruzeiro em operação e 76 navios encomendados até 2036, relatou o grupo.

Após navegar no Icon of the Seas, fiquei intrigado sobre como navios dessa escala são construídos. Aqui está o que encontrei quando visitei Meyer Turku no mês passado.

O processo de construção de navios

De longe, o Star of the Seas parecia uma grande estrutura de Lego. Ao redor dele, enormes guindastes encaixavam os blocos de construção, incluindo cabines pré-fabricadas que pareciam minúsculas penduradas ao lado do enorme casco.

Uma cabine pré-fabricada é encaixada no Star of the Seas de 20 andares Foto: Vesa Laitinen/NYT

A quilha do navio, que atua como um estabilizador subaquático, foi colocada em dezembro passado, na primeira fase do processo de construção de navios, e agora, quase um ano depois, o navio está 71% completo.

O interior do navio era um canteiro de obras com mais de 1 mil trabalhadores correndo para completar o equipamento mecânico e elétrico. Os móveis interiores também estavam sendo instalados, com pisos de azulejos sendo colocados e atrações sendo construídas.

Incontáveis laçadas de cabos elétricos pretos e vermelhos pendem do teto de uma área inacabada em um navio de cruzeiro ainda em construção. Cerca de 7,6 mil km de cabos serão usados para a montagem elétrica do navio.

Uma vez que o processo de equipamento esteja completo, inspeções serão realizadas, motores e caldeiras serão acesos, e os preparativos serão feitos para os testes no mar antes da entrega do navio no próximo ano. A Pérola e o Aquadome Uma das características arquitetônicas mais marcantes do Icon of the Seas é “The Pearl”, uma gigantesca instalação de arte cinética que também serve como uma peça estrutural central segurando os camarotes e um dos bairros no convés acima. A forma arredondada da instalação permite janelas do chão ao teto que enchem o corredor do Royal Promenade com luz natural e aproximam os passageiros da água.

Trabalhadores instalam escadas dentro do “The Pearl”, uma gigantesca instalação de arte cinética que funciona como uma peça central estrutural do navio Foto: Vesa Laitinen/NYT

O Royal Promenade no Star of the Seas está atualmente um labirinto de andaimes, fios e materiais de construção. Mas a estrutura de aço redonda de “A Pérola” está no lugar, e atrás de uma grande lona de proteção, trabalhadores estavam cuidadosamente colocando os degraus das escadas, que, segundo a empresa, foram modificadas depois que alguns passageiros no Icon of the Seas tropeçaram enquanto olhavam para os azulejos móveis que preenchem o interior da instalação.

Outra característica de destaque, o Aquadome, é uma estrutura de 367 toneladas feita de 673 painéis de vidro. Tem 25 metros de altura e 50 metros de largura. Os módulos de vidro e aço, montados no estaleiro ao longo de oito meses, foram levantados para o navio usando um equipamento personalizado de 15 toneladas com cabos mais longos que a altura do Empire State Building. Levou seis horas para fixar a estrutura na proa do navio. Quando visitei em outubro, os construtores de navios inspecionaram cada painel de vidro e substituíram aqueles onde encontraram rachaduras.

Em janeiro passado, achei o Aquadome no Icon of the Seas a área mais tranquila do navio, com suas vistas do oceano de 220 graus e amplas áreas de descanso.

Desafios

Um dos maiores desafios de construir um navio dessa escala é fazê-lo ao ar livre, quando as condições meteorológicas nem sempre são favoráveis, disse Jon Sandhan, o gerente de produção do projeto na Meyer Turku. O estaleiro pode atingir - 22 graus Celsius no inverno e pode ser atingido por ventos gélidos. Para instalar o Aquadome, o estaleiro tinha de garantir que a velocidade do vento estivesse abaixo de 16 quilômetros por hora. Outro desafio é coordenar os muitos contratados — geralmente de 10 a 15 — necessários para completar cada seção do navio. "É um processo muito técnico e complexo, como o parque aquático", que, disse Sandhan, envolveu múltiplos contratados. "Mas é incrível como algumas partes dele podem ser integradas de forma homogênea e como tudo se junta no final." Ambiente A Royal Caribbean diz que seus navios da Classe Icon estão estabelecendo um novo padrão de sustentabilidade ao usar tecnologia eficiente em energia projetada para minimizar suas pegadas de carbono.

O Star of the Seas incluirá um carrossel em Surfside, o bairro do navio para famílias Foto: Vesa Laitinen/NYT

Estes incluem um sistema de gerenciamento de resíduos que converte resíduos a bordo em energia que pode ser usada para alimentar o parque aquático; um sistema de purificação avançado que trata águas residuais a bordo; e tecnologia que permitiria ao navio funcionar com eletricidade de energia terrestre nos portos.

A Classe Icon também funciona com gás natural liquefeito (GNL), um combustível fóssil que a indústria de cruzeiros diz ser uma alternativa limpa ao óleo combustível pesado porque reduz as emissões de dióxido de carbono. No entanto, grupos ambientais estão preocupados com a rapidez com que os operadores de cruzeiros estão adotando o combustível, argumentando que o metano emitido pelo GNL é mais potente e pode prender mais calor na atmosfera ao longo do tempo do que o dióxido de carbono.

A Royal Caribbean diz que o GNL era a alternativa de combustível mais viável disponível em larga escala quando o navio foi projetado há sete anos, e futuros navios da Classe Icon terão todos os motores movidos a GNL.

“Continuamos a crescer e aumentar nosso portfólio de fontes de energia e a preparar nossos projetos de navios para o futuro, para que possamos nos adaptar à medida que as fontes alternativas de combustível se tornem viáveis e escalonáveis”, disse a empresa em um comunicado.

Grupos ambientais acolheram algumas das características eficientes em termos de energia nos navios da Classe Icon, mas argumentam que construir tais meganavios compromete os objetivos de sustentabilidade de longo prazo da indústria.

O estaleiro Meyer Turku tem seu próprio programa de sustentabilidade chamado NEcOleap, que foca em eficiência energética, busca de materiais responsáveis e otimização das estruturas de casco e aço dos navios para reduzir o consumo de combustível, entre outras coisas.

Aguardando nos bastidores: um terceiro navio

Ofuscado atrás do casco gigante do Star of the Seas no dique seco está a quilha - essencialmente a espinha dorsal - do terceiro navio da Classe Icon que ainda não foi nomeado.

Enquanto o foco do estaleiro está em terminar o Star, a construção do terceiro navio está em andamento e programada para ser concluída em 2026.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.