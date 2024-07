Conta de luz em agosto volta a ter bandeira verde, sem custo extra, diz Aneel

Segundo a estrategista de inflação da Warren Investimentos, Andréa Angelo, a bandeira tarifária verde em agosto tem impacto de 11 pontos-base (0,11 ponto porcentual) no IPCA de agosto, quando deve haver uma deflação de 0,03%.

O IPCA de 2024 continua com projeção de 4,20% para a gestora. “A expectativa era que voltasse a bandeira verde antes do fim do ano. Eu tinha expectativa de bandeira verde em novembro, por exemplo, então só desloca o efeito”, afirma.

Já para o economista-chefe do Banco BMG, Flavio Serrano, a mudança tem impacto negativo de 9 pontos-base (0,09 ponto porcentual) no IPCA de agosto. Com isso, o economista projeta agora uma deflação de 0,05% no próximo mês. “Antes, nossa projeção era de IPCA de agosto em 0,05%, porque esperávamos que a bandeira verde só voltaria em setembro de 2024″, explica. Já para o ano fechado de 2024, a projeção para o IPCA permanece inalterada em 4,10%./Com Caroline Aragaki