Luxo nas alturas: prédio da Cyrela terá 120 metros, pontes suspensas e três níveis de lazer

Quatro meses depois de iniciar as vendas do prédio mais alto da sua história, o On The Sky by Yoo, com 150 metros, em Perdizes, na capital paulista, a Cyrela Brazil Realty renova a aposta de luxo nas alturas. A companhia prevê lançar neste mês um edifício residencial com 120 metros e 38 andares, no bairro do Brooklin. O empreendimento, com vista para a Marginal Pinheiros e a Ponte Estaiada, será interligado por uma ponte flutuante a um prédio de lajes corporativas, onde ficarão algumas áreas de lazer, como piscina e quadras de beach tênis.

A empresa planeja mais dois arranha-céus para a capital paulista nos próximos meses, disse ao Estadão, Efraim Horn, copresidente da Cyrela. “Todo mundo está antenado com os prédios da China, Dubai, Cingapura, Nova York”, observou, destacando que projetos arquitetônicos com esse perfil atraem muitos turistas para esses países. A percepção do executivo para guiar esses novos empreendimentos é que as pessoas querem, cada vez mais, projetos que despertem sensações e que as surpreendam.

Batizado de Mandarim – The Legend, o prédio reedita o edifício Mandarim, da Cyrela, lançado em 2002, também na região da Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, no Brooklin. Na época, era o edifício mais moderno da companhia e o residencial mais alto da cidade.

O mote da versão repaginada do Mandarim é antecipar o que será o prédio do futuro. “No futuro, a gente sabe que vamos ter uma ligação com o espaço, drones, carros voadores e até viagens (espaciais)”, observou Horn. Aliás, na apresentação do empreendimento para os corretores foi usada uma holografia do próprio empresário trazendo o projeto do futuro para o Efraim Horn real, contou o executivo.

O projeto, que levou 18 meses para ser concebido pela equipe de engenharia da empresa – o triplo do normal –, tem uma pegada futurista logo na fachada. O vidro espelhado de algumas sacadas, por exemplo, desenha a imagem de um bumerangue.

Maquete do edifício Mandarim - The Legend da incorporadora Cyrela no estande de vendas Foto: DANIEL TEIXEIRA

A intenção do projeto, segundo a empresa, é proporcionar aos moradores “sensações intergalácticas”. Por isso, todo lazer está alocado nas alturas. Um dos pontos altos é uma ponte suspensa a 35 metros. Ela ligará o 11º andar do Mandarim à área de lazer estabelecida na cobertura de um prédio vizinho, de sete andares de lajes corporativas, que também será erguido pela Cyrela.

Nessa área, haverá um lounge com vista para a Ponte Estaiada, uma piscina de borda infinita, uma quadra de beach tênis, entre outros itens de lazer. No topo do edifício residencial, a 120 metros de altura, haverá um mirante com vista 360 graus.

O edifício começará a ser construído em março de 2024 e tem previsão de entrega para abril de 2027. O empreendimento vai ocupar um terreno vazio ao lado hotel Grand Hyatt, de 5,8 mil metros quadrados. O projeto é dividido com o Grupo VR, que tem 30% do negócio por ser dono do terreno e a Cyrela, 70%. A Porsche Consulting vai acompanhar o padrão de qualidade de execução do empreendimento.

Ao todo serão 264 apartamentos, de 88 a 145 metros quadrados, com 1 a 3 suítes, 1 e 2 vagas na garagem. O preço do metro quadrado será de R$ 16.950. O valor geral de vendas do edifício residencial é de R$ 430 milhões.

Efraim disse que a expectativa de vendas é acompanhar o padrão da companhia e comercializar cerca de 60% do edifício em seis meses. No empreendimento de Perdizes, o Sky, o desempenho surpreendeu: foram vendidas 77% das unidades em dois meses. “Não precisa repetir o Sky”, disse ele.

O empresário observou que é difícil prever a valorização. “Nos últimos três anos, tivemos empreendimentos que subiram 100%, outros 40%.” De toda forma, a perspectiva de queda da taxa básica de juros, a Selic, deve facilitar a vida dos compradores.

Marketing de experiência

A pegada de proporcionar experiências, não só de luxo, trouxe inovações no marketing do empreendimento. No lugar de contar a sensação de estar nas alturas, a empresa planeja, de fato, colocar os clientes nas alturas.

Maquete do edifício Mandarim - The Legend da incorporadora Cyrela no estande de vendas no Brooklin, em São Paulo Foto: DANIEL TEIXEIRA

Nos dias 16 e 17 de setembro, das 10h às 19h, a Cyrela promove um evento no estande de vendas que simula a sensação que os moradores terão na área de lazer do edifício. Um guindaste descerá com a estrutura até o nível do chão onde as pessoas vão embarcar na plataforma, usando equipamentos de segurança. A plataforma subirá içada pelo guindaste e ficará a 40 metros de altura, onde será simulado o ambiente de um bar.

Assim que o bar estiver nas alturas, será oferecido um drinque feito na hora por um bartender. O bar estará numa altura equivalente ao andar do lazer e da ponte flutuante do empreendimento. O participante e poderá desfrutar da vista e tirar fotos. A empresa informa que o acesso ao evento será apenas a convidados, acompanhados pelo corretor, que vai contar a história do empreendimento.