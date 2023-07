Desaparecimento de 500 mil moedas de prata: empresas terão de pagar quase US$ 146 milhões

Um tribunal dos EUA ordenou que as empresas de metais preciosos Argent Asset Group e First State Depository Company paguem quase US$ 146 milhões (cerca de R$ 706,7 milhões) depois que mais de 500 mil moedas de prata American Eagle desapareceram, diz a BBC. As empresas e seu proprietário, Robert Leroy Higgins, foram acusados de executar um “esquema fraudulento e enganoso” ligado a compra e venda de metais preciosos.

Segundo a Commodity Futures Trading Commission (CFTC), órgão regulador dos EUA, as empresas e seu dono operaram programas fraudulentos de leasing de prata de janeiro de 2014 até por volta de outubro de 2022, chamados de programa Maximus e programa Silver Lease, por meio dos quais eles “solicitaram e se apropriaram indevidamente de milhões em fundos e prata de pelo menos 200 clientes”.

Uma investigação do tribunal apontou que os acusados teriam sugerido que estavam armazenando as moedas para os clientes, mas, ao procurar as moedas nos cofres, elas não foram encontradas. As caixas vazias tinham notas de “eu te devo” (um tipo de documento informal que reconhece uma dívida), marcadas para indicar a conta de um cliente. As empresas também teriam dado “desculpas falsas e enganosas sobre por que os ativos não poderiam ser retirados”, de acordo com a CFTC.

Funcionário da Casa da Moeda examina qualidade moeda de prata American Eagle. Foto: Shannon Stapleton/Reuters

Foi avaliado que até US$ 112,7 milhões em ativos estavam faltando na First State Depository Company, incluindo mais de 500 mil moedas de prata American Eagle e mais de 9 mil moedas de ouro das contas dos clientes. Com o acordo judicial, os acusados terão de pagar US$ 112,7 milhões em restituições, além de uma multa de US$ 33 milhões.

Segundo a Casa da Moeda dos EUA, as moedas de prata American Eagle têm peso e pureza garantidos pelo governo. Cada moeda tem pelo menos 31,1 gramas e é composta de 99,9% pura prata.