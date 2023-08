Desenrola Brasil: Caixa renegocia R$ 1,5 bilhão em dívidas no programa

Em um mês de operação do Programa Desenrola, a Caixa Econômica Federal renegociou R$ 1,5 bilhão em dívidas. Segundo balanço divulgado na quarta-feira, 16, o banco regularizou mais de 88 mil contratos de 70 mil clientes.

Caixa Econômica Federal renegociou R$ 1,5 bilhão em dívidas no Desernola Foto: JOSE LUIS DA CONCEICAO /AE

De acordo com a instituição financeira, 92% das propostas foram renegociadas à vista. Os principais tipos de dívidas regularizadas são em operações de cartão de crédito, cheque especial e Crédito Direto ao Consumidor (CDC).

O Desenrola Brasil é um programa federal de renegociação de dívidas. Instituições financeiras estão oferecendo condições especiais para limpar o nome de pessoas que estão endividadas.

Caixa

Para os financiamentos imobiliários, a Caixa oferece condições especiais de renegociação, como incorporação, pagamento parcial e utilização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Personalizadas para cada contrato, as condições podem ser verificadas no aplicativo Habitação Caixa.

Continua após a publicidade

As condições negociais estão sujeitas ao enquadramento de cada contrato e poderão ser verificadas no APP Habitação Caixa e nos demais canais de atendimento do banco.

Canais de atendimento

Para negociar dívidas pela Caixa, é possível acessar o site Negociar Dívidas, e verificar as condições oferecidas no Programa Desenrola e no programa próprio de renegociação da Caixa.

Outras informações sobre o Desenrola estão disponíveis no site do banco, nas agências bancárias e no telefone Alô Caixa, nos números 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-104-0104 (demais regiões)./Com Agência Brasil.