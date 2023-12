O Conselho Federal de Economia (Cofecon) e os Conselhos Regionais de Economia (Corecons) anunciaram no último fim de semana a escolha da ex-presidente Dilma Rousseff para receber o prêmio “Mulher Economista” de 2023. Atualmente, Dilma é presidente do Banco do Brics.

Segundo comunicado do Cofecon, a escolha de Dilma “reflete o reconhecimento do seu legado e expertise no campo econômico, bem como seu papel fundamental na formulação e implementação de políticas que moldaram a trajetória econômica do Brasil”. A solenidade de entrega do prêmio será em 2024, em data ainda a ser confirmada, juntamente com a solenidade de posse da nova diretoria do Cofecon.

Quando surgiu e como é a eleição

O prêmio “Mulher Economista” foi lançado em 2020 pelo sistema Cofecon/Corecons e é uma iniciativa da Comissão Mulher Economista e Diversidade.

O regulamento do prêmio estabelece quatro fases para a escolha da vencedora. Primeiro, os Conselhos Regionais de Economia, os conselheiros federais e a Comissão Mulher Economista e Diversidade indicam nomes, formando uma lista prévia de candidatas. A partir dessa lista, o plenário do Cofecon escolhe dez nomes e os envia aos Corecons, que votam para formar a lista tríplice. Esses três nomes mais votados concorrem ao prêmio, que é decidido por meio de votação secreta pelo plenário do Cofecon.

Ex-presidente Dilma Rousseff foi escolhida pelo sistema Cofecon/Corecons para receber o prêmio “Mulher Economista” de 2023. Foto: André Coelho/EFE

Quem já ganhou o “Mulher Economista”

Veja abaixo quem já ganhou o prêmio “Mulher Economista” do sistema Cofecon/Corecons:

Denise Lobato Gentil (2020)

Professora Associada do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Denise Lobato Gentil foi a primeira ganhadora do prêmio “Mulher Economista”, em 2020. Com doutorado em Economia pela UFRJ, ela realiza pesquisas na área de macroeconomia, com concentração em política fiscal, seguridade social e desenvolvimento econômico.

Esther Dweck (2021)

O prêmio “Mulher Economista” foi concedido à atual ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, em 2021. Professora Associada do Instituto de Economia da UFRJ, ela possui doutorado em Economia pela UFRJ, com período-sanduíche na Scuola Sant’Anna, em Pisa, Itália, e já atuou no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, como chefe da assessoria econômica (2011-2014) e secretária de Orçamento Federal (2015-2016).

Tânia Bacelar (2022)

Professora aposentada da Universidade Federal de Pernambuco e sócia da CEPLAN Consultoria Econômica e Planejamento, Tânia Bacelar foi reconhecida pelo prêmio “Mulher Economista” em 2022. Com doutorado pela Universidade de Paris I, Pantéon-Sorbonne, foi diretora da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), secretária de Planejamento e de Fazenda do Estado de Pernambuco, secretária de Planejamento do Município do Recife e secretária de Políticas de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração Nacional.

Ela fez parte da equipe de transição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2022. Antes da formalização do prêmio “Mulher Economista”, Tânia Bacelar foi homenageada pelo sistema Cofecon/Corecons em 2019 como “Mulher Economista Destaque” e recebeu o prêmio Personalidade Econômica do Ano 2018 das entidades.