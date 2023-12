Dos postos aos aeroportos, Vibra atua em amplo leque de setores e participa da vida dos brasileiros

Líder do mercado nacional de distribuição de combustíveis e de lubrificantes, a Vibra está presente na vida do brasileiro onde quer que ele esteja. São mais de 30 milhões de clientes pessoas físicas e 18 mil corporativos, que integram os mais diversos setores da economia.

A companhia, licenciada da marca Petrobras para os postos de combustíveis, é vista nas cidades e nas estradas em uma rede de 8,3 mil estabelecimentos espalhados pelo País. E vai além, pois contribui para o abastecimento de navios, trens e aviões. Na aviação, por exemplo, a marca BR Aviation, também licenciada pela Petrobras à Vibra, está presente em mais de 90 aeroportos brasileiros e é responsável pelo abastecimento de seis em cada dez voos comerciais realizados no Brasil.

A marca Petrobras é licenciada à Vibra Foto: Divulgação/Vibra

Os números também impressionam quando se olha para o setor de lubrificantes, com a tradicional marca Lubrax. A Vibra possui a maior planta industrial desse segmento na América Latina, localizada em Duque de Caxias (RJ). Ali são fabricadas mais de 130 famílias de produtos para diversas aplicações.

Jornada ESG

No atual momento, a sustentabilidade é um princípio que permeia todas as ações e estratégias da Vibra. Em 2021, a companhia estruturou uma área específica para coordenar as ações ESG. “Queremos nos posicionar como protagonistas no processo de transição energética e ampliar a nossa atuação no mercado de energias renováveis”, descreve o presidente, Ernesto Pousada.

Em busca dessas metas, a Vibra elaborou e encaminhou planos para neutralizar as emissões de carbono a partir de 2025. No ano passado, a redução foi de 12% em relação ao ano-base de 2019.

Portfólio completo

Outra ação com foco na transição energética foi a aquisição de 48,7% do capital social da Comerc, a quarta maior geradora de energia de fontes renováveis do Brasil, com 1.618 MWp (megawatts-pico) em energia solar e eólica, e a maior plataforma de geração distribuída do País, com capacidade instalada de 278 MWp.

Para ganhar relevância e avançar no atendimento de soluções de eletromobilidade, a companhia investiu R$ 10 milhões na EZVolt, fornecendo infraestrutura completa de implantação, operação, gestão e manutenção das frotas elétricas. Atualmente, os eletropostos estão presentes em cidades do interior de São Paulo e do Rio de Janeiro, mas há um robusto plano de expansão para os próximos anos.

O vasto portfólio de produtos e de serviços asseguram vantagens competitivas, previsibilidade, customização para clientes de todos os portes e, também, reconhecimento. Pelo quarto ano consecutivo, a Vibra foi selecionada para participar do Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 (ISE B3).

“Todo o nosso trabalho é movido por um mesmo objetivo: proporcionar a melhor alternativa energética e de mobilidade aos clientes”, conclui Pousada.

