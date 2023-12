Lubrax, 50 anos de proximidade com os brasileiros

Os brasileiros têm a palavra Lubrax como um verdadeiro sinônimo de lubrificante. Lançada há meio século, a marca que hoje pertence à Vibra é a mais lembrada do País. Ganhou grande diversificação ao longo dos anos e, hoje, apresenta um portfólio completo de produtos e soluções que atendem às necessidades de clientes dos mais diversos perfis – veículos leves, pesados, industriais, ferroviários, marítimos e agrícolas. Tudo isso graças aos investimentos constantes em tecnologia e inovação.

Lubrax é proprietária da maior planta industrial da América Latina no segmento de lubrificantes, localizada em Duque de Caxias (RJ), com produção anual de 300 milhões de litros, destinada a 130 famílias de produtos. São mais de 120 mil pontos de venda em todo o Brasil. A franquia Lubrax+, que integra a rede de postos Petrobras, soma 1.770 unidades – é a maior do segmento e está entre as dez maiores franquias do País em número de lojas. A empresa tem também um dos principais laboratórios de desenvolvimento de produtos do continente, onde trabalham cerca de 50 profissionais, dos quais dez totalmente focados em inovação.

Leia também

“Trabalhamos para que nossos produtos sejam capazes de oferecer mais autonomia e performance ao motor, além de alongar os prazos para necessidade de manutenção”, descreve Vanessa Gordilho, vice-presidente de Negócios, Produtos e Marketing da Vibra. “Sabemos que o futuro do nosso mercado passa pela composição de soluções com energias limpas, a adoção de novos componentes, a preocupação com uma maior eficiência dos produtos e também com menos emissões de gases poluentes.”

Ampliação do portfólio

Lubrax tem um portfólio completo de soluções em lubrificação para automóveis leves e pesados, indústria, entre outros setores da economia. Divulgação/Vibra Foto: Divulgação Vibra

Lubrax orgulha-se por ser uma marca genuinamente brasileira. Isso é importante, pois fortalece o desenvolvimento de produtos específicos para as condições das estradas do País e dos combustíveis usados aqui, conjunto que resulta em características distintas das encontradas em outros países. “Nosso maior diferencial é a agilidade e a capacidade para adequar as formulações à realidade e às condições brasileiras”, descreve a executiva da Vibra.

Parte desse esforço envolve trabalhar em conjunto com os clientes para conhecer melhor as circunstâncias das suas operações. E isso acontece não apenas no Brasil: Lubrax está fortalecendo parcerias locais para desenvolver essa mesma visão “customizada” em diversos países vizinhos, como Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile e Bolívia.

Continua após a publicidade

Outro pilar de atuação da marca são as parcerias com as montadoras, que vêm implantando uma série de avanços tecnológicos nos veículos – muitos dos quais com o propósito de reduzir as emissões e, em consequência, os impactos ambientais. A participação dos lubrificantes nesse esforço ocorre, por exemplo, na entrega de performance que contribui para reduzir o consumo de combustível. É o caso de um novo produto para o segmento de pesados a diesel, o Lubrax Top Turbo Avante ECO 5W-30, com resultados amplamente comprovados em testes. Um deles é a postergação da troca do lubrificante, com o qual é possível rodar por até 140 mil km.

Lubrax está ampliando o portfólio voltado ao agronegócio. Há no País cerca de 1,6 milhão de máquinas agrícolas, como tratores e colheitadeiras, que precisam utilizar lubrificantes. Para atender às necessidades desse público, a empresa lançou recentemente o Lubrax Unitractor 10W-30, resultado da aplicação da tecnologia mais avançada à disposição no segmento. A formulação é projetada para maximizar a durabilidade e o desempenho dos equipamentos agrícolas. É o único no mercado com o selo de garantia de que o produto preserva suas propriedades por até 4 mil horas de operação contínua.

Atuação múltipla

Líder do mercado nacional de distribuição de combustíveis e de lubrificantes, a Vibra é licenciada da marca Petrobras. Administra uma rede de 8,3 mil postos de combustíveis espalhados pelo País, com atendimento diário a mais de 30 milhões de clientes pessoas físicas e também a 18 mil corporativos, integrantes dos mais diversos setores da economia – a rede fornece quase 40% do combustível rodoviário utilizado por organizações empresariais no Brasil.

A Vibra participa de vários outros mercados de combustíveis, como o marítimo e o ferroviário. Na aviação, a marca BR Aviation está presente em mais de 90 aeroportos brasileiros e é responsável pelo abastecimento de sete em cada dez voos comerciais realizados no País.