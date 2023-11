Eletrobras assumirá R$ 11,5 bi de dívidas da Santo Antônio Energia com BNDES e bancos

A Eletrobras informou que o BNDES aprovou a reestruturação das dívidas da Santo Antônio Energia (SAESA), sua controlada indireta. A Santo Antônio fará o pré-pagamento da parcela de R$ 2 bilhões, e a Eletrobras assumirá cerca de R$ 11,5 bilhões da dívida, sendo R$ 6,5 bilhões com o BNDES e R$ 5 bilhões com os bancos repassadores.

Com isso, a relação dívida líquida/Ebitda da SAESA sairá de 8,9 vezes para 2,8 vezes. A empresa ainda permanecerá com outras dívidas que somam R$ 6,3 bilhões.

A dívida de SAESA em 30 de junho último era de R$ 19,7 bilhões, possuía um caixa de R$ 117,7 milhões e o Ebitda somou de R$ 2,2 bilhões no segundo trimestre. Segundo o comunicado, a assunção da dívida não impacta o balanço patrimonial da Eletrobras, que já efetua a consolidação de SAESA.

No final de outubro, o conselho de administração da SAESA elegeu Caio Pompeu de Souza Brasil para o cargo de diretor-presidente da companhia, além de acumular as diretorias Financeira e de Relações com Investidores da companhia. Ele substitui Daniel Faria Costa, que ficou dois anos no cargo.

A mudança fez parte da iniciativa de reestruturação societária definida pela Eletrobras, após alcançar quase a totalidade do capital da SAESA.

A Santo Antonio Energia é gestora da usina hidrelétrica de mesmo nome, que fica no rio Madeira, em Porto Velho (RO), e tem capacidade para produzir 3,568 gigawatts (GW).

No mês passado, a hidrelétrica ficou paralisada após os níveis de vazão do rio Madeira ficarem aproximadamente 50% abaixo da média histórica, impedindo a geração de energia no empreendimento.