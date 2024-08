Em 30 anos de Prêmio Master Imobiliário, 1 milhão de imóveis novos em SP

ESPECIAL PARA O ESTADÃO - O Master Imobiliário comemora 30 anos, premiando as melhores obras do setor. É uma promoção da Federação Internacional Imobiliária (Fiabci) capítulo Brasil e do Sindicato da Habitação (Secovi-SP). “São três décadas de celebração de uma indústria reconhecida mundo afora”, diz Rodrigo Luna, presidente do Secovi-SP. “Uma festa com projetos que mostram a evolução da atividade.”

“É uma honra, como presidente da Fiabci Brasil, celebrar premiação tão esperada por São Paulo e pelo País” afirma Flavio Amary, referindo-se aos seis Estados laureados, do Nordeste ao Sul. “São 30 anos ininterruptos, um momento de festa e confraternização.”

Total de lançamentos em 30 anos em São Paulo supera 1 milhão — exatos 1.065.162 imóveis novos. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

PUBLICIDADE Dados do Secovi servem para aferir a produção. Em 1994, na 1.ª edição do Master, foram lançadas 24,8 mil unidades na cidade de São Paulo, subindo para 73,3 mil em 2023. O total em 30 anos supera 1 milhão — exatos 1.065.162 imóveis novos. “É um número significativo”, diz Amary. Luna enfatiza a “evolução da oferta imobiliária” na capital. “Nos últimos 20 anos, a sociedade acordou para a importância da indústria imobiliária nos aspectos social e econômico.” Em relação à comercialização de apartamentos, a pesquisa Secovi teve início em 2004. Só a partir daí é possível comparar o valor global de vendas. Com índices atualizados pelo INCC-DI (Índice Nacional de Custo de Construção), era R$ 6 bilhões em 2004 e atingiu R$ 43,3 bilhões em 2023. O VGV, em 20 anos, cresceu mais de sete vezes, um aumento de 620%.

Grande parte disso, segundo Luna, é a atualização dos custos de construção e a valorização do imóvel. “A demanda é grande, a oferta não vem na mesma proporção e o imóvel ganha valorização”, diz.

Na pesquisa feita com incorporadoras associadas, o Secovi registrou 12,8 mil unidades lançadas em junho, um recorde mensal fechando o semestre. “Em 2024, os lançamentos cresceram 47% comparado com o primeiro semestre de 2023″, informa Luna. “Lançamos 41 mil unidades e vendemos 47 mil”, afirma.

Segundo ele, o principal crescimento ocorreu na habitação de interesse social. No acumulado em 12 meses (julho de 2023 até junho deste ano), os lançamentos somaram 86,5 mil imóveis novos (alta de 20% comparado ao mesmo período anterior). Desse total, 59% são do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), ou seja, 50,8 mil moradias.

Nesse mesmo período de 12 meses, as vendas alcançaram 88,9 mil unidades, com VGV de R$ 49 bilhões. Em ano calendário, os recordes são de 81,8 mil em lançamentos (2021) e 76,2 mil em vendas (2023).

Amary prevê que a tendência de alta deve continuar. “Teremos em 2024 recorde em lançamentos e de vendas”, acredita Luna.