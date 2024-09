Em Belo Horizonte, prefeitura faz parceria para prestar assistência a idosos de baixa renda

Com um custo de cerca de R$ 500 mil por mês ou R$ 6 milhões por ano, de acordo com números da prefeitura, a parceria envolve o cumprimento de metas pela OSC, que tem de produzir relatórios periódicos sobre os atendimentos para avaliação da eficácia do programa. Segundo José Crus, ex-subsecretário de Assistência Social do município e hoje analista de políticas públicas da prefeitura, o custo per capita do programa, cuja capacidade de atendimento é de cerca 800 idosos, fica em quase R$ 700 por mês, o equivalente a apenas 7% do valor que a prefeitura gastaria por pessoa num abrigo.

O programa, que opera em conjunto com a área de saúde do município, prevê a realização de atendimento domiciliar pela OSC e funciona de forma proativa, com a identificação dos idosos que estão com vínculos fragilizados e em situação de vulnerabilidade nas áreas cobertas pelo serviço. “Uma OSC tem muito mais flexibilidade para realizar o cuidado no domicílio, que é muito complexo. Imagine se isso fosse feito por servidores, com a rotatividade que um programa desses tem de profissionais? Como é a prefeitura conseguiria resolver isso com agilidade respeitando as regras de contratação do setor público?”, afirma Crus.