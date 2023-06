Embraer anuncia parceria para fabricar motor elétrico para ‘carro voador’

A Embraer anunciou no sábado, 17, um acordo da sua subsidiária Embraer Aircraft Holding (EAH) e com a japonesa Nidec Motor Corporation (NMC) para a criação de uma nova sociedade denominada Nidec Aerospace (Newco). O objetivo da nova empresa é desenvolver e fabricar de sistemas elétricos de propulsão para uso aeronáutico, ou seja, motores para aeronaves elétricas, incluindo a de decolagem e pouso vertical (eVTOL, conhecido como carro voador) e aeronaves de asa fixa.

Modelo de eVTOL, conhecido como carro voador, da Embraer. Foto: Divulgação/Embraer

A Newco também celebrou um acordo com a Eve que regula o fornecimento pela Newco à Eve de sistemas elétricos de propulsão e serviços para uso aeronáutico. Em 5 de maio de 2023, o conselho de administração da companhia aprovou a transação, incluindo a constituição da Newco, o investimento da companhia na Newco e a execução dos respectivos contratos e documentos correlatos.

A Newco foi constituída em 16 de junho de 2023, de acordo com as leis do estado americano de Delaware, e tem sede no Missouri (EUA). A estrutura de capital da Newco é dividida entre a Nidec Motor Corporation (NMC) e a Embraer Aircraft Holding (EAH), com participações de 51% e de 49%, respectivamente.

Michael Briggs, presidente da Nidec Motion and Energy, e Francisco Gomes Neto, CEO da Embraer, durante apresentação da nova empresa na 54ª edição do Paris Air Show. Foto: Divulgação/Embraer

Inicialmente, a gestão da Newco será conduzida por um conselho de administração composto por quatro membros, com dois indicados pela NMC e dois indicados pela EAH. Após a obtenção da certificação aérea aplicável ao sistema elétrico de propulsão, o conselho de administração da Newco será composto por cinco membros, com três indicados pela NMC e dois pela EAH.

A conclusão das transações previstas no acordo inicial está sujeita a condições de fechamento usuais, incluindo a aprovação das autoridades regulatórias. O aporte inicial e os aportes seguintes, na forma de capital próprio ou de empréstimos, totalizam cerca de U$78 milhões, desde o fechamento da transação até 2026. A companhia espera que o fechamento ocorra até 31 de dezembro de 2023.