A Embraer fechou um acordo para a venda de 19 novos jatos E175 para a SkyWest. As aeronaves irão integrar a malha da United Airlines. O valor do contrato, que foi incluído na carteira de pedidos da Embraer do terceiro trimestre, é de US$ 1,1 bilhão.

Os jatos irão voar pela United exclusivamente sob Contrato de Compra de Capacidade (CPA, na sigla em inglês). As aeronaves de 70 assentos terão a configuração de três classes, com as entregas sendo iniciadas no quarto trimestre de 2024.

Segundo o presidente e CEO da SkyWest, Chip Childs, a companhia já é a maior operadora do E175 no mundo e, quando as entregas forem completadas, a SkyWest terá mais de 250 jatos desse modelo. “Esperamos continuar avançando para oferecer uma experiência de voo mais confortável e sólida aos nossos clientes”, afirmou em nota.

Jatos E175 irão voar pela United Airlines exclusivamente sob Contrato de Compra de Capacidade. Foto: Roosevelt Cassio/Reuters

Já o CCO da Embraer Aviação Comercial, Martyn Holmes, disse estar satisfeito com a evolução da parceria com a SkyWest. “O E175 é uma aeronave muito versátil e é a espinha dorsal da aviação regional norte-americana”, disse.