Empresa com capital pulverizado sem ‘olhar de dono’ não funciona no Brasil, diz presidente da Previ

RIO - No comando do maior fundo de pensão do Brasil, o presidente da Previ, João Fukunaga, é um crítico da conversão de empresas brasileiras em “corporations”, modelo em que nenhum acionista tem mais do que 50% das ações.

“Hoje a nossa avaliação é de que ‘corporation’ não funciona”, sentencia. Ele cita como exemplo a Vale, ainda hoje um dos principais ativos da fundação, que administra um patrimônio de R$ 254 bilhões.

A mineradora se tornou “corporation” em 2020. Sem “o olhar de dono”, avalia o executivo, a Vale perdeu valor e fez investimentos errados.

“A ideia de ‘corporation’ no Brasil não funcionou porque você pulveriza o capital e não tem o dono acompanhando. Quando a Previ entra numa empresa, seja Vale, seja Tupy, a NeoEnergia ou a BRF — que é o maior exemplo, teve aumento de capital recente —, nós entramos com olhar de dono”, destaca.

A Previ, que gerencia a previdência complementar dos funcionários do Banco do Brasil, já chegou a ter quatro representantes no conselho de administração da Vale, recuou para um após a mudança na composição acionária e agora tem dois nomes no órgão. Fukunaga acredita que o alinhamento de seus representantes nos conselhos das empresas precisa seguir o mantra do “olhar de dono”. Sem isso, avalia, as empresas acabam perdendo o rumo.

Com formação em história, o bancário e sindicalista chegou a ter sua indicação para a presidência da Previ questionada judicialmente no início do ano. Agora, ele minimiza as recentes críticas à indicação pela BNDESPar de dois ministros, Anielle Franco, da Igualdade Racial, e Carlos Lupi, da Previdência, para o conselho de administração da Tupy. A BNDESPar é a empresa de participações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

“Não se pode desmerecer as pessoas. Todas têm um histórico, um currículo, uma formação. E muito do que foi dito é inverdade. Disseram que a Tupy sofreria ingerência do governo e teria problemas. A Previ e o BNDESPar estão lá (na Tupy) há anos, e a gente evoluiu a governança lá”, argumentou.

O executivo lembra que o mesmo mercado que penalizou os papéis da Tupy após a indicação dos ministros também permitiu casos como o das Americanas. “O mercado, que permitiu a fraude na Americanas, não tem parâmetros para julgar”, diz. A Previ é a segunda maior acionista da Tupy, com 24,8%.

Curto prazo

Fukunaga lembra que a opção por tornar a Vale uma “corporation” teve como pano de fundo a ideia de criar liquidez para os controladores. Ao vender parte de seus blocos de ações para milhares de investidores, os controladores puderam converter um importante ativo em dinheiro, para investir em outras companhias, embolsar ou distribuir a seus acionistas.

Na época, a operação foi considerada um jogo de ganha-ganha, pois dois dos maiores acionistas, Previ e BNDESPar, buscavam diversificar os investimentos. Mas, agora, a Previ está revisando essa estratégia. “Era uma experiência inédita. Hoje a nossa avaliação é que não funciona”, diz.

A principal crítica é o chamado “conflito de agência”. Como a companhia não tem um controlador acompanhando a gestão, os executivos tendem a buscar retornos de curto prazo, que se refletem em bônus para eles mesmos. Isso acontece em detrimento das estratégias de longo prazo e dos retornos aos acionistas.

“O conflito de agência, dentro das ‘corporations’, é muito evidente. Essa é a grande crítica. Talvez a gente precise aprimorar esse modelo no Brasil”, concorda Fernando Sabbi Melgarejo, diretor de Participações da Previ. Paula Regina Goto, diretora de Planejamento, completa: “Nesse tipo de situação, os executivos se acham donos da companhia. É o que acontece nos EUA”.

“Olha a Vibra Energia, a BRF antes da chegada de sócios controladores como o (Marcos) Molina (controlador da Marfrig e presidente do Conselho de Administração da BRF, que é controlada pela Marfrig), a Vale sem estar a Previ presente nestes últimos quatro anos.” A entidade é a principal acionista da Vale, com 8,72%

Investimentos

Com quase um terço do patrimônio investido em renda variável e aproximadamente 60% em renda fixa, a Previ já conseguiu assegurar o pagamento dos benefícios até 2060 e tem conforto para avaliar com tranquilidade os futuros investimentos. A entidade faz análises setoriais e atualmente observa negócios relacionados com transição energética, agronegócio, infraestrutura e logística.

O lançamento do novo Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) abre um horizonte de investimentos interessante, avalia Fukunaga. O executivo enfatiza, porém, a relevância da estabilidade nas concessões públicas. Após investir na Invepar, a Previ viu a empresa envolvida numa disputa jurídica relativa à Linha Amarela, no Rio, quando a prefeitura decidiu eliminar os pedágios da via expressa.

“Consideramos a questão jurídica, principalmente em concessões. Elas têm de trazer segurança jurídica para o veículo investidor. A gente sofre com isso”, frisou Fukunaga. No caso da Invepar, “ninguém sabe como (a controvérsia) vai acabar”, diz.

Mais recentemente, a Previ sofreu perdas com o investimento na Americanas. A entidade tinha uma carteira de R$ 40 milhões e, imediatamente após as denúncias, vendeu as ações com prejuízo de R$ 35 milhões. A busca por ressarcimento ainda não está decidida, diz Fukunaga. “Se bancar um processo, vou pagar advogados para recuperar um valor que depois vou pagar aos advogados.”

Em outro caso de repercussão nacional, a entidade emergiu sem perda: a Previ foi o único fundo que conseguiu recuperar o investimento na Sete Brasil. “A gente não entrou como tudo, graças à nossa matriz de atratividade setorial, então a perda foi menor”, lembra Melgarejo, diretor de Participações da Previ. “Mesmo assim, recuperamos o que tínhamos lá. Sempre que a gente tem direito, entramos com arbitragem ou algum tipo de ação solicitando compensação de perda, se for viável.”