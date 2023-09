Empresas ESG geraram 115 bilionários no Brasil; veja quais

Com a agenda ESG (sigla em inglês para meio ambiente, social e governança corporativa) se tornando o foco do mundo dos negócios, as grandes companhias do mundo estão investindo na área visando cativar um público cada vez mais exigente para avançar em um mercado competitivo.

Um total de 23 empresas brasileiras com esse foco que compõem a carteira de investimentos do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3 constam na lista Forbes de Bilionários Brasileiros deste ano.

Segundo a lista divulgada em setembro, a multinacional de equipamentos eletroeletrônicos WEG lidera o ranking das companhias ESG que mais geraram bilionários, com 29 pessoas. Em segundo lugar aparece a holding Itaúsa, com 11 bilionários, seguida da empresa de papel e celulose Suzano, com sete representantes.

Lista de bilionários brasileiros da Forbes aponta Weg, Itaúsa e Suzano como as maiores companhias ESG gerando fortuna Foto: Dieter Gross/ Estadão

A bilionária que mais faturou com ações da WEG foi Anne Werninghaus, de 37 anos, com uma fortuna estimada em R$ 6,23 bilhões. Ocupando a 61ª posição no ranking de bilionários da Forbes, a catarinense é neta de Geraldo Werninghaus, um dos três fundadores da companhia. Após receber as ações do pai, ela se tornou a maior acionista individual da empresa.

Já a lista de bilionários da Itaúsa, que aparece em segundo lugar, é liderada pelos irmãos Alfredo Egydio Arruda Villela Filho e Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela, com uma fortuna estimada em R$ 9,6 bilhões.

Ocupando a 31ª posição no ranking de bilionários, os dois fazem parte do grupo dos maiores acionistas individuais do Itaú Unibanco, controlado pela Itaúsa. Juntos, os dois detêm 14% da holding.

Abaixo, confira as 23 empresas ESG que mais geraram bilionários no Brasil: