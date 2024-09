Pás quebradas, pescadores irritados e custos crescentes desaceleram a energia eólica offshore

O colapso de uma pá gigante de turbina eólica na costa de Massachusetts confirmou os piores temores de Peter Kaizer sobre os perigos que um novo negócio de energia limpa poderia representar para pescadores como ele.

Pedaços irregulares de fibra de vidro e outros materiais da pá quebrada foram levados pela maré, forçando as autoridades a fechar as praias de Nantucket e deixando Kaizer preocupado com a ameaça que os fragmentos poderiam representar para sua embarcação e outros barcos de pesca, especialmente à noite, quando seria mais difícil evitar os detritos. "Todos esses pequenos barcos podem estar sujeitos a danos", disse Kaizer. "Todo mundo quer esse legado verde, mas a custo de quê?"

A pá, que tinha mais de 90 metros de comprimento, falhou em julho, mas as repercussões continuam se desenrolando no projeto de US$ 4 bilhões (R$ 22,24 bilhões) do qual ela veio - o Vineyard Wind 1. Os desenvolvedores esperavam concluir o projeto neste verão, tornando-o o primeiro parque eólico de grande escala concluído em águas dos Estados Unidos, mas agora essa meta levará muito mais tempo do que o esperado.

Uma pá de turbina eólica de mais de 90 metros de comprimento desabou em julho no Vineyard Wind 1, um parque eólico na costa de Massachusetts Foto: Randi Baird/NYT

A falha na pá é o mais recente problema que retarda o incipiente setor eólico offshore dos EUA, com o qual o governo Biden e os Estados da Costa Leste estão contando para fornecer energia livre de emissões a milhões de pessoas, da Virgínia ao Maine. O presidente Biden e os governadores desses Estados esperavam seguir o exemplo de países europeus como a Grã-Bretanha e a Dinamarca, que instalaram milhares de turbinas eólicas no Mar do Norte.

No entanto, o negócio de energia eólica offshore nos Estados Unidos tem tido dificuldades para avançar devido a custos excessivos, atrasos na emissão de licenças e oposição de moradores locais e grupos de pescadores. Vários projetos grandes foram cancelados ou adiados antes mesmo da falha da pá em Massachusetts porque seus custos aumentaram muito e os desenvolvedores não previram problemas na cadeia de suprimentos e taxas de juros mais altas.

A falha da pá, que foi fabricada pela GE Vernova, também levantou preocupações sobre segurança e confiabilidade. Além do incidente em Massachusetts, duas pás da GE Vernova quebraram este ano em um parque eólico chamado Dogger Bank, que está em construção na costa da Inglaterra. A empresa afirmou que os incidentes não estão relacionados, mas forneceu poucos detalhes sobre suas causas.

As turbinas eólicas offshore são essenciais para a costa leste dos EUA porque Estados como Massachusetts e Nova York não têm condições ideais para grandes parques solares e eólicos em terra. Biden disse que quer 30 gigawatts de capacidade eólica offshore até 2030, o suficiente para atender às necessidades de 10 milhões de residências.

O parque Vineyard Wind 1 é de propriedade da Copenhagen Infrastructure Partners, uma empresa de investimentos dinamarquesa, e da Avangrid, a subsidiária americana da Iberdrola, uma empresa de serviços públicos espanhola. Após suspender a construção no local, as autoridades federais permitiram que os desenvolvedores reiniciassem em agosto a instalação de alguns componentes, como torres e naceles, os compartimentos no topo. Mas eles ainda estão impedidos de instalar lâminas ou operar turbinas completas, privando o projeto da receita proveniente da venda de eletricidade.

O risco de tais eventos e o maior exame minucioso dos projetos eólicos offshore que se espera que ocorra em seguida provavelmente aumentarão o já alto custo dos parques eólicos offshore em relação a outras formas de energia renovável, disseram os analistas. Esses custos são normalmente arcados pelos residentes em suas contas de eletricidade e pelos governos federal e estadual que oferecem subsídios para projetos eólicos e outros projetos de energia renovável.

“Acho que é preciso haver uma reinicialização em termos de como esses projetos offshore são pensados e do risco inerente a esses projetos”, disse Andrew Kaplowitz, analista do Citigroup.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE É provável que grande parte do novo escrutínio se concentre nas poucas empresas que fabricam turbinas eólicas e seus componentes, especialmente a GE Vernova, antiga divisão de energia da General Electric, o conglomerado que se dividiu em três empresas este ano. Nos últimos anos, a GE Vernova, que há muito tempo fabrica turbinas eólicas instaladas em terra, entrou em uma corrida para desenvolver turbinas offshore cada vez maiores. Sua entrada nessa competição foi a Haliade-X, uma máquina monstruosa que é mais alta do que qualquer prédio em Boston. Essa é a turbina que esteve envolvida nos incidentes de Vineyard Wind e Dogger Bank. Ao desenvolver a Haliade-X, os executivos da GE esperavam capitalizar em um possível boom offshore, oferecendo o que era, na época, a turbina mais potente do mercado. Os desenvolvedores queriam turbinas maiores para tornar os projetos mais lucrativos, permitindo-lhes gerar mais energia com cada máquina.

Por um tempo, a estratégia funcionou. No período que antecedeu a construção, os proprietários da Vineyard Wind mudaram de uma máquina fabricada pela Vestas, uma fabricante dinamarquesa de turbinas, para a turbina da GE porque ela era quase 40% maior.

Mas alguns dos ganhos prometidos pelas turbinas maiores não se concretizaram. O caos na cadeia de suprimentos causado pela pandemia aumentou os custos de muitos componentes, e a invasão da Ucrânia pela Rússia elevou o preço da energia. O negócio de energia eólica offshore da GE Vernova está perdendo dinheiro, e seus únicos pedidos garantidos são de dois projetos - Vineyard Wind e Dogger Bank. Em junho, Scott Strazik, executivo-chefe da GE Vernova, disse que esses negócios estavam “todos no vermelho”, o que significa que a empresa estava perdendo dinheiro com eles.

A falha da pá levantou preocupações sobre a segurança e a confiabilidade Foto: Randi Baird/NYT

“Eram negócios subscritos antes da Ucrânia sem, em alguns casos, as melhores proteções de escalonamento”, disse Strazik, referindo-se a contratos que não permitiam que a empresa repassasse custos mais altos a seus clientes.

A GE Vernova se recusou a disponibilizar Strazik ou outro executivo para uma entrevista para este artigo, mas respondeu a perguntas por escrito.

As falhas nas pás ocorridas neste verão não ajudarão. A GE Vernova atribuiu a culpa preliminar ao que chamou de “desvio de fabricação” em sua fábrica em Gaspé, Quebec, pela lâmina quebrada em Massachusetts.

A fabricação de pás gigantes de parques eólicos envolve a disposição de elementos estruturais como fibra de carbono e madeira em um molde, que é então preenchido com resinas líquidas que endurecem e unem as estruturas desajeitadas.

A GE Vernova afirma que houve “colagem insuficiente que o programa de garantia de qualidade deveria ter identificado”. A empresa disse que estava inspecionando cerca de 150 pás feitas na fábrica, usando um robô chamado de “rastreador” que pode se mover dentro dos componentes. Ela também planeja usar um algoritmo, ligado a sensores dentro da lâmina, para alertar sobre incidentes.

A empresa insiste que foi atingida por problemas pontuais e não por falhas sistêmicas. A GE Vernova disse que a primeira falha em Dogger Bank, em maio, foi causada por um erro durante a instalação. A segunda, em agosto, ocorreu porque uma turbina foi deixada em uma “posição fixa” durante uma tempestade.

A GE Vernova, antiga divisão de energia da General Electric, entrou na corrida para desenvolver turbinas offshore cada vez maiores Foto: Bob O'connor/NYT

“Acho que é incomum ter três incidentes semelhantes como esse”, disse Eamon Nolan, sócio do escritório de advocacia Vinson & Elkins. Nolan, especialista em energia renovável, disse que não duvidava das explicações da GE Vernova.

Os fabricantes de turbinas offshore podem ter valorizado a velocidade em detrimento da qualidade, segundo algumas autoridades do setor.

Fraser McLachlan, executivo-chefe da GCube, uma empresa de Londres que faz seguro para turbinas eólicas, disse que o setor estava tão determinado a aumentar o tamanho das turbinas que pode ter pulado algumas etapas importantes.

“McLachlan acrescentou que as taxas de falha na energia eólica offshore são muito menores do que nas turbinas eólicas terrestres, mas que os custos de qualquer falha tendem a ser muito maiores.

“Todos querem esse legado verde, mas a custo de quê?”, disse Peter Kaizer, um pescador Foto: Randi Baird/NYT

Alguns grupos que há muito tempo se opõem às turbinas eólicas offshore aproveitaram as falhas como uma razão pela qual os reguladores deveriam ser mais relutantes em aprovar o uso dessas máquinas. As organizações do setor pesqueiro, em particular, reclamam que foram pouco informadas sobre a causa do acidente em Nantucket e sobre os perigos que os fragmentos das pás podem representar para a vida marinha e para as pessoas.

“As ações da Vineyard Wind após o incidente levantaram questões legítimas de transparência”, disse a Responsible Offshore Development Alliance, que representa membros do setor de pesca comercial, em uma carta ao Bureau of Safety and Environmental Enforcement, um braço do Departamento do Interior.

O fechamento das praias, mesmo que breve, foi um choque para as comunidades costeiras, trazendo à tona as possíveis desvantagens de morar perto de um grande projeto de energia, mesmo que renovável.

Embora os parques eólicos e solares sejam importantes para reduzir as emissões, “eles são, para serem eficazes, atividades em escala industrial”, disse Andrew Gottlieb, diretor-executivo da Association to Preserve Cape Cod, um grupo ambiental que apoiou o desenvolvimento da energia eólica offshore. “E toda atividade em escala industrial tem aspectos negativos associados a ela.”

