O governo brasileiro lançou o programa Selo Verde, que será vinculado ao comércio de bens sustentáveis. Visa identificar os produtos que têm esse potencial de selo verde. E o alumínio se enquadra perfeitamente nos critérios estipulados. Poderá fazer contestação a mecanismos como o CBAM. Deve ser construído com outros órgãos e envolver, no caso do alumínio, vários segmentos da cadeia produtiva, da mina ao smelter (fundição do metal). Com rastreabilidade e qualificação. Não adianta a indústria se preparar se o mercado consumidor não vê valor, não está disposto a pagar US$ 100 a mais. Tudo isso tem um custo: investimento escala, tecnologia, ajudando o consumidor a reduzir emissões e atende compromissos de descarbonização.

Como está a redução de emissões de CO² e como está o País em relação aos seus pares em outros países?

Temos uma vantagem competitiva em custo. Principalmente nas emissões associadas ao escopo 2, que é o uso de energia adquirida. Empresas vêm fazendo há bastante tempo uma série de investimentos noutra rota de descarbonização, a de substituição de combustíveis fósseis nas refinarias de alumina. Vimos casos de sucesso com biomassa do açaí, biomassa do cavaco de madeira. E até no reaproveitamento de resíduo da mineração que não é usado para recuperar área explorada. Em alguns casos, substituição de fósseis por gás natural. O setor investiu muito na autogeração de energia (primeiro hidráulica e depois em outras fontes, para compor um mix).