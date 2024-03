Presidente do Banco do Brasil

Entrevista com Tarciana Medeiros Presidente do Banco do Brasil

NOVA YORK - Apesar da sinalização do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de que os bancos públicos podem novamente forçar a queda de juros no Brasil, não há nenhum pedido do governo nessa direção, de acordo com a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros. A medida já foi adotada durante a gestão da ex-presidente Dilma Rousseff. Na época, o BB e a Caixa Econômica Federal foram usados para baixar os juros de forma artificial no Brasil, o que não foi eficaz e ainda causou prejuízo às instituições oficiais.

Crítico das elevadas taxas no País, o presidente Lula disse, em entrevista ao SBT, nesta semana, dias após se reunir com líderes dos bancos públicos, que “é possível” fazer com que esses agentes baixem as taxas para forçar os rivais privados a fazerem o mesmo.

“Não há nenhum pedido do presidente para colocar no mercado crédito abaixo do ‘custo de existir’ dos bancos. O que ele tem pedido é: façam o crédito chegar aos brasileiros”, disse Medeiros, em entrevista ao Estadão/Broadcast, durante passagem por Nova York, para participar de eventos do Pacto Global da ONU - Rede Brasil, uma das maiores iniciativas de sustentabilidade corporativa no mundo.