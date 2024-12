Conta de luz pode subir 7,5% com ‘jabutis’ mantidos em relatório das eólicas offshore

BRASÍLIA – O relatório do senador Weverton (PDT-MA) sobre o projeto de lei que cria o marco regulatório para produção de energia eólica em alto-mar (offshore) manteve seis “jabutis” que vão encarecer a conta de luz em torno de 7,5%, pelas contas da Frente Nacional dos Consumidores de Energia e da consultoria PSR Energy.

PUBLICIDADE O texto foi apresentado na terça-feira, 4, durante audiência na Comissão de Infraestrutura (CI) do Senado, mas sua votação foi adiada após pedido de vistas (mais tempo para análise) coletiva. O custo anual das medidas, segundo a PSR, é de R$ 17 bilhões por ano. Esse valor será incorporado à conta de luz, o que gerará o aumento de custo estimado. Procurado, o Ministério de Minas e Energia não se manifestou.

Durante a tramitação do projeto de lei das eólicas offshore na Câmara, houve a incorporação de oito 'jabutis'; no relatório do Senado, seis foram mantidos. Foto: Andrei Netto/AE - 17/01/2008

Segundo o presidente da Frente Nacional dos Consumidores de Energia, Luiz Eduardo Barata, ex-diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), o relatório do senador manteve a apreensão entre os consumidores de energia.

“O relator retirou dois jabutis, mas deixou seis, dentre eles os que mais nos preocupam, que são a inclusão de térmicas a gás inflexíveis (que ficam ligadas o tempo todo, ou a maior parte do tempo) no sistema e a extensão do subsídio para o carvão”, afirmou. “O projeto, como está, continua provocando aumento no sistema de mais de R$ 440 bilhões até 2050, o que significa um aumento anual no custo da energia de 7,5%. Além de provocar um aumento da produção de gases de efeito estufa.”

Até 2050, a estimativa da PSR é de que as propostas, se aprovadas, tenham um custo de R$ 697 bilhões. Como parte das medidas são prorrogação de subsídios já concedidos – e que já terão impacto de R$ 253 bilhões – o efeito “líquido” das propostas é de R$ 444 bilhões (veja a tabela abaixo).

Entenda os ‘jabutis’

Durante a tramitação do projeto de lei das eólicas offshore na Câmara, houve a incorporação de oito medidas que não tinham relação com a proposta original. No linguajar do Congresso, essas medidas alheias ao texto ganham o apelido de “jabutis”.

Dois desses jabutis foram recusados pelo senador Weverton, mas seis foram mantidos, entre eles, a contratação de térmicas a gás de forma compulsória em regiões do País que não têm abastecimento do produto e a contratação compulsória de energia gerada por pequenas centrais hidrelétricas (PCHs).

O projeto aprovado na Câmara tinha um impacto de 11% na conta de luz, pelas contas da PSR, feitas no início da tramitação do projeto, em 2023. Agora, com a retirada das duas medidas, esse valor caiu para 7,5%. Uma prorrogava incentivos para projetos de minigeração distribuída e outra postergava o prazo para projetos renováveis entrarem em operação com subsídios.

O maior custo do projeto vem de um jabuti para viabilizar as termelétricas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Na privatização da Eletrobras, ficou determinado que haveria um preço teto para a contratação dessa energia. Mas o leilão de 2019 ficou vazio, sem interessados. Agora, o PL retira esse preço teto – o que na prática, vai embutir no preço da energia a ser paga pelos consumidores o custo de construção de gasodutos que vão sair da costa do País até essa regiões onde não há gás.

Outro custo elevado é a contratação compulsória de pequenas centrais termelétricas (PCHs), que também têm custo de construção mais elevado do que outras fontes disponíveis no sistema. Essa diferença entre o que vai ser pago pelos consumidores e o que poderia ser pago por fontes mais baratas é o que está sendo considerado pelas entidades no cálculo.

Lucien Belmonte, presidente-executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Vidro (Abividro) e porta-voz do União Pela Energia, movimento que reúne 70 associações da indústria brasileira, diz que os jabutis colocam o Brasil na contramão do mundo, com aumento do custo da energia e também da emissão de gases de efeitos estufa.

