Lara Resende vai integrar transição na área econômica; Arida também foi convidado por equipe de Lula

BRASÍLIA - O economista André Lara Resende aceitou o convite para integrar equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo apurou o Estadão. Persio Arida e Guilherme Mello também foram convidados. Arida ainda não respondeu à sondagem, mas a expectativa é de que também aceite. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, quer que Arida participe da transição.

Lula tem de indicar 50 pessoas para integrar a equipe de transição de governo, que é coordenada por Alckmin. A expectativa é grande no mercado e no Congresso para os indicações de Lula para a economia. O anúncio da PEC da Transição, negociada pelo mundo político, sem a participação de integrantes da equipe econômica, foi criticado pelo mercado.

Nas eleições de 2018, Lara Resende assessorou a campanha da então candidata da Rede Sustentabilidade à Presidência, Marina Silva. Persio Arida foi presidente do Banco Central (BC) no governo de Fernando Henrique Cardoso. Ele foi coordenador econômico do programa econômico de Geraldo Alckmin nas eleições de 2018. André Lara Resende e Persio Arida participaram da elaboração do Plano Real e declararam apoio à candidatura de Lula.

Já Guilherme Mello é professor da Unicamp, integra o time da Fundação Perseu Abramo e foi um dos principais porta-vozes da campanha para área econômica.