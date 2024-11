Escala 6x1: Erika Hilton diz que pretende falar com Lira nesta semana sobre PEC que dá fim a modelo

O tema viralizou na web após ela ter apresentado uma proposta na esteira de uma iniciativa de um vereador eleito pelo PSOL no Rio de Janeiro, Rick Azevedo, criador do movimento “Vida Além do Trabalho”. Ela ainda recolhe as assinaturas para protocolar o texto e diz que tem pedido para que líderes partidários orientem as suas bancadas em favor da PEC.

“Meu texto nasce do diálogo com os trabalhadores, que não conseguem imaginar uma transição tão gradual. Me parece que dez anos é muito tempo”, afirma Hilton. “Também acho que minha proposta tem margem para se negociar. Batalharemos pela PEC da maneira como ela está.”