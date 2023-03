Bancos centrais anunciam esforço coordenado para aumentar liquidez do dólar norte-americano

O Federal Reserve (banco central norte-americano) e cinco outros bancos centrais globais anunciaram neste domingo, 19, uma ação coordenada para aumentar a liquidez em acordos de linhas de swap de dólar norte-americano, como parte de uma resposta crescente à turbulência em curso no setor bancário.

O Fed - ao lado do Banco do Canadá, do Banco da Inglaterra, do Banco do Japão, do Banco Central Europeu e do Banco Nacional da Suíça - anunciaram aumento da frequência das operações de linha de swap de dólar. A partir de segunda-feira, os bancos centrais iniciarão operações diárias. Antes, as operações ocorriam de forma semanal.

Ação tenta aumentar a liquidez em acordos de linhas de swap de dólar norte-americano Foto: REUTERS/Jason Reed

Linhas de swap permitem que outros bancos centrais peguem emprestados dólares do Fed em troca de suas próprias moedas locais. Os bancos centrais estrangeiros podem então fornecer dólares localmente para aliviar quaisquer tensões.

A mudança continuará pelo menos até o fim de abril, disse o Fed em seu comunicado.

A medida dos bancos centrais se antecipa a uma possível corrida por dinheiro, como visto durante o início da pandemia de covid-19, na qual os investidores disputaram ativos considerados de menor risco como o dólar.

Na época, aumentou o custo de pegar dólares emprestados contra outras moedas, só diminuindo quando o Fed abriu linhas de swap a uma série de bancos centrais estrangeiros.

Até sexta-feira, tanto o custo para pegar dólares emprestados tanto ante o euro quanto ante o iene mostravam poucos sinais de estresse. / Dow Jones Newswires.