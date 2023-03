Estabilidade financeira: Tesouro dos EUA, Fed e BCE elogiam acordo entre UBS e Credit Suisse

São Paulo e Nova York - A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, e o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, elogiaram os anúncios das autoridades suíças para apoiar a estabilidade financeira após o UBS ter chegado a um acordo para comprar o Credit Suisse por 3 bilhões de francos suíços (US$ 3,25 bilhões) neste domingo, 19. O acordo foi costurado pelas autoridades suíças, e o presidente do país, Alain Berset, confirmou a aquisição em entrevista coletiva.

O BC da Suíça vai fornecer uma garantia de liquidez de 100 bilhões de francos suíços (US$ 108 bilhões) para dar suporte ao negócio, que deve ser concluído até o fim do ano.

UBS chegou a um acordo para comprar o Credit Suisse por US$ 3,25 bilhões Foto: Fabrice COFFRINI/AFP

“Saudamos os anúncios das autoridades suíças hoje para apoiar a estabilidade financeira. As posições de capital e liquidez do sistema bancário dos EUA são fortes, e o sistema financeiro norte-americano é resiliente. Mantivemos contato próximo com nossas contrapartes internacionais para apoiar a sua implementação”, disseram Yellen e Powell, em comunicado.

Os Estados Unidos têm enfrentado turbulências no seu setor bancário desde o último dia 10, quando as autoridades tiveram de intervir e decretar o fechamento do Silicon Valley Bank (SVB), conhecido como o “banco das startups”. Dois dias depois, um outro banco de médio porte, o Signature Bank, também foi fechado.

Elogio do BCE

O Banco Central Europeu (BCE) também elogiou hoje a rápida intervenção das autoridades suíças a favor da estabilidade financeira, ao endossar a aquisição do Credit Suisse pelo concorrente UBS. A ação foi “decisiva para restabelecer a ordem nas condições de mercado e garantir a estabilidade financeira”, disse a presidente do BCE, Christine Lagarde, após o anúncio feito pelas autoridades suíças.

Os bancos da zona do euro são “resilientes e têm capital e liquidez”, disse Lagarde. Segundo ela, o BCE tem ferramentas suficientes para “garantir a liquidez do sistema financeiro da zona do euro”.