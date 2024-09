Estadão e FGV discutem perspectivas para economia brasileira e global; veja como se inscrever

O Estadão e o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV/IBRE) realizam nesta quinta-feira, 12, às 10h, o III Seminário de Análise Conjuntural de 2024 para debater o cenário econômico do Brasil e do mundo. O evento terá transmissão online.

O crescimento da economia brasileira voltou a surpreender no segundo trimestre, mas o País ainda lida com as incertezas envolvendo as contas públicas e a condução da política monetária. Nos juros, abriu-se a expectativa de uma alta da Selic, mesmo com as sinalizações de corte na taxa de juros nos Estados Unidos.

Banco Central deve voltar a subir os juros Foto: Wilton Junior/Estadão

Participam do debate Armando Castelar, pesquisador associado do FGV/Ibre; José Júlio Senna, chefe do Centro de Estudos Monetários do FGV/Ibre; e Silvia Matos, coordenadora do Boletim Macro FGV/Ibre. A moderação é de Luiz Gerbelli, repórter do Estadão.

Clique aqui para fazer as inscrições.