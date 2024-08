‘Estadão’ promove live sobre desenvolvimento na Amazônia na terça-feira, 27

A região com a maior taxa de trabalhadores informais do País, de 51,7% (a média nacional é 38,6%); com a segunda maior taxa de pobreza, de 41% (a média do País é 28%); e com a segunda menor renda mensal média por habitante, de R$ 2,4 mil, perdendo apenas para o Nordeste, onde é de R$ 2,2 mil, e ficando 22% abaixo da média nacional. Essa é a situação da região Norte do País, que abriga a maior parte da Amazônia brasileira.

No Norte, a qualidade de vida também é inferior ao restante da média nacional. O acesso à cultura, por exemplo, é o pior do País: 80% dos municípios estão a mais de uma hora de algum cinema e 70% de um teatro. No Brasil, esses números são, respectivamente, 34% e 15%. A taxa de analfabetismo na região também é uma das maiores, de 6,4%, ficando à frente apenas da do Nordeste, onde é de 11,2%. Para comparação, no Sul, que registra a menor taxa de analfabetismo, é 2,8%.

Produção de açaí na Amazônia; produtos compatíveis com a floresta podem ser exportados para ajudar no desenvolvimento da região Foto: Nino Cirenza

Os dados socioeconômicos do Norte do País indicam que a região precisa urgentemente de um plano de desenvolvimento que alavanque a economia, garanta a inclusão de populações vulneráveis e a conservação do meio ambiente. A região atrai a atenção de todo o mundo devido à necessidade de preservação da floresta para garantia do equilíbrio climático e da biodiversidade e receberá a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, prevista para ocorrer em novembro de 2025 em Belém.