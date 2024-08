Ex-secretários de Haddad que regularam ‘bets’ viram chefes da área de apostas em escritório

Já Manssur teve quatro reuniões com representantes do CSMV Advogados, entre junho e dezembro de 2023. Os dados foram coletados da Agenda Transparente, ferramenta de monitoramento de reuniões públicas desenvolvida pela ONG Fiquem Sabendo. Além da Sportradar, a banca representou o Palmeiras, em outubro passado, numa reunião sobre apostas esportivas com dez clubes da primeira divisão do campeonato brasileiro de futebol. O advogado foi assessor especial da Secretaria-Executiva do Ministério da Fazenda entre 27 de janeiro de 2023 a 23 de fevereiro de 2024, com salário de R$ 14.849,50.

“Em seus mais de 25 anos de experiência, Manssur foi um dos autores do projeto de lei que criou a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) e participou do Grupo de Trabalho do Ministério do Esporte responsável pela redação do Estatuto do Torcedor. Mais recentemente, esteve à frente da elaboração das regras para o setor de apostas por quota fixa no Brasil, que culminaram com a sanção da Lei 14.790/23, que regulamentou as apostas esportivas e jogos online no Brasil”, escreveu o escritório em uma publicação no Instagram.

Em uma outra postagem, feita com base numa matéria publicada em uma revista jurídica, a banca de advogados destacou que é esperado um crescimento do setor de bets após a entrada em vigor da Lei 14.790, em dezembro do ano passado.

Em nota, o Ministério da Fazenda afirmou que a Comissão de Ética Pública da Presidência da República deu parecer de que não há conflito de interesses que impedisse a atuação profissional dos dois.

Já a Comissão de Ética Pública confirmou ter sido comunicada oficialmente apenas por Simone Vicentini. “Ela acrescentou que vai obedecer estritamente as condicionantes da nossa decisão”, explicou o presidente do órgão colegiado, Manoel Caetano Ferreira Filho. “Por parte do Manssur, não foi feito nada oficialmente”, completou. O advogado acrescentou que o colegiado poderá rediscutir a quarentena caso surjam novas elementos.