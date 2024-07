Como é a vida financeira dos atletas brasileiros?

Uma dimensão mais objetiva sobre todo o esforço realizado pelos atletas pode ser observada na pesquisa Esportes para todos? O impacto do dinheiro na formação de atletas no Brasil, realizada pela Serasa em parceria com o instituto de pesquisa Opinion Box, publicada nesta semana.

Um dado impactante mostra que 74% dos esportistas brasileiros não contaram com nenhum incentivo financeiro na infância. Como diz a pesquisa, a “realidade das suas famílias muitas vezes faz com que a corrida desses talentos se encerre antes da linha de chegada”. A pesquisa mostra ainda que 42% dos brasileiros mantinham o sonho de se tornar um atleta profissional, mas apenas 10% chegam a concretizá-lo. Mesmo entre os que ultrapassam as barreiras iniciais somente 20% conseguem se manter na profissão.

Os principais obstáculos apontados pela pesquisa são a necessidade de focar nos estudos (42%), trabalhar (39%), falta de incentivo financeiro (32%) e falta de dinheiro (27%). Quase 70% dos atletas têm de bancar roupas, materiais esportivos, transporte, entre outros gastos que para a maioria representa até 10% da renda familiar. A situação dos atletas brasileiros em formação é muito difícil por falta de incentivos.