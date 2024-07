Trump e Kamala agitam o mercado financeiro

Mas, com a desistência do atual presidente da corrida presidencial deste ano nos EUA, as especulações se voltam, agora, para os impactos que uma eventual vitória de Kamala pode trazer ao mercado. Afinal, a eleição presidencial se tornou mais competitiva. Caso Trump vença, o seu segundo mandato pode afetar inflação, gastos do consumidor, política monetária e o crescente déficit fiscal do país. O ex-presidente repete que irá acabar com o “pesadelo da inflação”, mas, se mantiver a política fiscal de seu mandato anterior, a indicação é de que haverá aumento de preços e não redução. Suas declarações mostram que deverão ocorrer fortes impactos na política comercial, principalmente impondo novas tarifas, o que em tese beneficiará as empresas locais.

Por outro lado, o seu retorno à Casa Branca significaria menos regulamentação, trazendo potencial favorecimento a setores altamente regulamentados, como bancos e de energia. E nítido incentivo à produção de combustíveis fósseis, a despeito das consequências climáticas.

Ultimamente, o candidato tem até falado bem das criptomoedas. Mas muitos analistas acreditam que o latido é muito maior do que a mordida. Por outro lado, a vitória da democrata iria na direção de uma agenda de regras financeiras mais rígidas, seguindo as medidas promovidas por Biden. Obviamente, algo indesejado pelos bancos, pelas criptomoedas e outros participantes de mercado.