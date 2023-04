FGC serve como ‘seguro’ em caso de quebra da financeira

Os investidores de renda fixa têm um sistema de segurança financeira criado em 1995 para proteger as finanças daqueles que depositam dinheiro em instituições cobertas pelo FGC (Fundo Garantidor de Créditos). É importante destacar que o FGC é uma organização privada sem fins lucrativos que ajuda a manter a estabilidade do sistema financeiro, protegendo o patrimônio de quem possui investimentos em grandes bancos por dar suporte às instituições em momentos de dificuldade.

“A renda fixa possui um risco de crédito principalmente para os títulos privados, que é o risco da instituição não conseguir honrar com suas dívidas aos credores. E, por isso, alguns títulos como por exemplo CDB, RDB, LC, LCI e LCA possuem essa cobertura do FGC”, explica Gabriel Sena, especialista de investimento da Top Gain.

“Esse fundo garante uma indenização de até R$ 250 mil por CPF no caso de falência das instituições financeiras emissoras dos títulos. Esse limite é válido para cada instituição financeira ou contra todas as instituições do mesmo conglomerado financeiro”, explica a advogada Juliana de Sousa, tributarista do Cunha Ferraz Advogados.

De acordo com informações que constam no histórico da associação, o FGC levou em média 26 dias para realizar o pagamento inicial aos credores após a decretação do regime de liquidação extrajudicial, entre os anos de 2018 e 2023.

Ao todo, 37 instituições financeiras estão presentes na lista, que inclui dados desde o ano de 1996, quando o Banco Dracma foi liquidado pelo Banco Central após atingir um elevado número de inadimplência em operações de crédito e deixar de honrar seus compromissos. Na época, o tempo entre a decretação do regime e o pagamento inicial foi de 25 dias.

IOF

Outro ponto importante que o investidor deve se preocupar na hora de investir é o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) cobrado sobre alguns rendimentos, inclusive de investimento em renda fixa, se o resgate ocorrer antes de 30 dias da aplicação. Essa cobrança se dá dentro de uma tabela que vai de 96% a 3% do rendimento conforme os dias em que o valor permaneceu aplicado.