FGTS: Conselho decide hoje sobre distribuição de lucro bilionário

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) vai decidir nesta terça-feira, 25, como vai distribuir os lucros aos trabalhadores cotistas neste ano, referente ao lucro de 2022. O valor a ser distribuído deve ser cerca de R$ 12,7 bilhões, caso o conselho siga a mesma decisão do ano passado de repassar 99% dos lucros.

Os valores nas contas do FGTS rendem 3% ao ano mais a Taxa Referencial (TR). A rentabilidade aumenta quando há distribuição dos lucros do fundo aos trabalhadores. Em 2022, o FGTS teve R$ 49,8 bilhões em receitas e R$ 36,9 bilhões em despesas.

Conselho do FGTS decide hoje sobre distribuição de lucro bilionário Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Conselho pode decidir distribuir a totalidade ou parte dos lucros. No ano passado, foram distribuídos 99% dos lucros do fundo.

O trabalhador que tinha saldo no FGTS em 31 de dezembro de 2022 está habilitado a receber. Para saber se recebeu a sua cota, o trabalhador pode conferir se o depósito foi realizado por meio do aplicativo do FGTS.

Para ter acesso aos valores nas contas do FGTS, no entanto, o trabalhador precisa se encaixar em alguma das situações em que o saque é permitido. Veja abaixo as possibilidades:

