Fiesp: Josué marca reunião sobre governança, após anúncio de permanência na federação

Em uma primeira reação ao movimento que tenta a sua destituição, o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Josué Gomes da Silva, está convidando os sindicatos da indústria a uma reunião na segunda-feira, 23, para discutir a governança da entidade patronal. O encontro, marcado para as 17 horas no espaço nobre da sede da Fiesp na avenida Paulista, tem como pauta a criação de um ou mais comitês de aprimoramento da governança, atendendo a propostas feitas durante a assembleia da última segunda-feira, 16, quando sindicatos insatisfeitos com a gestão de Josué votaram pela destituição dele no cargo.

A cúpula da Fiesp não reconhece, contudo, a validade dessa votação, que também não foi até agora documentada. Assim, o dono da Coteminas continua exercendo as funções de presidente, como anunciado na quinta-feira, 19, oficialmente pela entidade, e participou, na manhã desta sexta, da reunião do presidente Lula com os comandantes das Forças Armadas.

No encontro da próxima segunda-feira na Fiesp, será discutida a instalação dos novos comitê de governança, assim como os formatos, nomes indicados, número de participantes e prazo de vigência dos colegiados.

Sede da Fiesp, na Avenida Paulista; entidade vive disputa pela presidência Foto: Julia Moraes / Divulgação

No convite enviado para os sindicatos, ao qual o Estadão/Broadcast teve acesso, Josué diz que sua gestão é guiada pelo “princípio da governança renovada”, com vista uma entidade “mais forte, atuante, propositiva, altiva e respeitada no imperioso processo de reindustrialização no Brasil”.