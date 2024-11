França ‘não aceitará’ o acordo UE-Mercosul como está proposto, diz primeiro-ministro; entenda

Os sindicatos majoritários rejeitam o acordo com o Mercosul, argumentando que os franceses encontrariam nos seus pratos mais produtos que dizem não querer: cultivados com pesticidas proibidos na União Europeia e criados com químicos que ativam o crescimento. Os demais sindicatos dirigem as suas próprias ações, sem se alinhar totalmente com a agenda da FNSEA/JA. A Coordenação Rural, segundo sindicato representativo, promete “uma revolta agrícola” a partir de 19 de novembro, com um “bloqueio ao transporte de alimentos”.

Por sua vez, o sindicato minoritário Confederação Camponesa se adiantou e participou de diversas manifestações contra o Mercosul, sozinho ou com outras organizações, em Bruxelas, Paris e em Aveyron, no Sul. Os ativistas se reuniram principalmente em Millau, em Aveyron, em frente ao McDonald’s que foi “desmantelado” pelos membros da confederação em 1999, numa ação que permaneceu como um símbolo da luta dos agricultores contra a globalização “O objetivo era também sair um pouco mais cedo do que os outros sindicatos, destacar-nos e dizer que não somos contra as regras, mas sim contra o comércio livre, e que já o fazemos há muito tempo, 25 anos”, explicou à AFP Sascha Vue, co-porta-voz da Confederação Camponesa em Aveyron. /Com AFP