THE WASHINGTON POST - Recentemente, enquanto fazia compras em uma loja de itens de corrida em Paris, um cliente parou na frente de um segurança e pediu para tirar uma selfie com ele. Enquanto o segurança estava distraído, o amigo do cliente pegou um chapéu de uma mesa próxima e saiu correndo da loja.

Percebendo que havia sido enganado, o segurança perseguiu o ladrão e o pegou alguns segundos depois. Mas o guarda não ficou chateado; em vez disso, ele sorriu.

A Employees at Distance, uma loja com filiais na Europa e na África, disse aos clientes no mês passado que eles poderiam roubar qualquer item que tivesse uma etiqueta que dizia: “ROB IT TO GET IT” (“roube para ter”, em português). Mas havia uma condição.

A Distance contratou um dos velocistas mais rápidos da França, Méba Mickael Zeze, como segurança naquele dia. Para roubar um item, os clientes tinham que ultrapassar o jovem de 29 anos, que já chegou a terminar uma corrida de 100 metros em menos de 10 segundos. Zezé capturou 74 clientes; apenas dois escaparam com mercadorias grátis.

“A princípio pensei que fosse uma piada”, disse Laurie Sicot, uma das clientes que tentou fugir com um item, ao The Washington Post.

Na semana passada, a Distance colocou de volta nas prateleiras os itens que os clientes tentaram roubar com desconto. “Perdemos dois itens, mas acho que o valor da campanha é muito grande”, disse Lionel Jagorel, gerente que abriu a loja Distance em Paris em 2019.

A Distance, fundada em 2018, tem duas lojas em França, uma no Quênia e outra em Copenhague. Esta não foi a primeira vez que a loja adotou uma abordagem criativa de publicidade. Em setembro de 2021, a marca divulgou um vídeo de corredores parecendo ativar câmeras de Paris destinadas a capturar motoristas que excedem o limite de velocidade estabelecido de 30km/h.

A Distance e a sua agência de publicidade parisiense, BETC, queriam construir outra campanha viral. Jagorel disse que a empresa não se importaria de perder alguns itens para gerar publicidade. “Estávamos presumindo que o conceito e os vídeos seriam muito comentados”, disse Jagorel.

Damien Clanet, diretor associado da BETC, disse que leu artigos de notícias sobre Zezé arrecadando dinheiro e procurando patrocinadores para as Olimpíadas de 2024 em Paris, e achou que a publicidade de um comercial poderia ajudar o velocista tanto quanto ajudaria a Distance.

Zezé já correu 100 metros rasos em 9,99s e os 200 metros rasos em 19,97s. Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Zezé disse que concordou em maio – o conceito o lembrava de brincar de pega-pega com os amigos quando criança. Mas ele participou de competições todos os fins de semana durante o verão, incluindo o Campeonato Mundial de Atletismo em Budapeste, no final de agosto. Depois disso, ele teve uma folga, o que lhe permitiu tirar um dia livre do treinamento para atuar como segurança.

A Distance não divulgou o evento com antecedência, com medo de que milhares de pessoas tentassem levar mercadorias. Em vez disso, os gerentes colocaram uma placa do lado de fora de sua loja em Paris no dia 13 de setembro que dizia: “ROUBE PARA TER”. Quando a loja abriu, às 11h, os clientes viram etiquetas nos itens com o mesmo slogan. Os gerentes explicaram que poderiam roubá-los se ultrapassassem o segurança.

Alguns clientes acharam que os gerentes estavam brincando, mas mesmo assim aproveitaram a oportunidade. A maioria não reconheceu Zezé – que correu os 100 metros rasos em 9,99s e os 200 metros rasos em 19,97s – nem sabia que ele era um velocista profissional. O velocista usava uma camisa polo preta e uma faixa no braço esquerdo que dizia “SEGURANÇA”.

Zezé alcançou facilmente o primeiro corredor, que pegou um par de tênis preto por volta das 11h30 e fugiu por uma calçada movimentada. Ele disse que correu a cerca de 35% de sua velocidade máxima para alcançar a maioria dos clientes. À medida que ele continuava tendo sucesso, outros compradores tentaram enganá-lo.

Em algumas ocasiões, uma pessoa conversou com Zezé enquanto o amigo apreendeu um item e fugiu. Outras pessoas esperaram que Zezé perseguisse outra pessoa, para que, quando ele estivesse ocupado, pudessem agir. Mas Zezé perseguiu a maioria das pessoas de qualquer maneira.

Zezé disse que está acostumado a treinos curtos para melhorar sua velocidade, mas perseguir pessoas por horas testa sua resistência. Ele disse que estava cansado por volta das 13h, mas a loja só ficou mais movimentada. Um corredor ávido escapou segurando sapatos cinza enquanto Zezé estava em outro lugar rastreando outro cliente, que pegou uma camiseta rosa.

Sicot, cliente habitual da Distance, disse que entrou na loja por volta das 16h e não acreditou que pudesse realmente levar os itens até que um gerente explicou a campanha. A jovem de 33 anos, que já correu cinco maratonas, estava usando seus tênis de corrida Cloudmonster, então decidiu tentar.

Ela pegou uma bolsa de cintura em uma mesa na frente da loja e começou a correr. Ela disse que Zezé a pegou na porta momentos depois.

Zezé disse que o dia foi mais difícil do que seus treinos normais. Perto do final de seu turno, por volta das 19h, uma mulher saiu correndo da loja com um par de sapatos brancos e atravessou um cruzamento movimentado antes que Zezé a alcançasse. Após sair da loja, Zezé disse que recebeu massagem e tomou banho gelado. Ele voltaria a treinar no dia seguinte na esperança de se qualificar.