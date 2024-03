Gol tem prejuízo de R$ 135 milhões em janeiro; dívida da empresa é de R$ 20 bilhões

A Gol registrou em janeiro um prejuízo líquido de R$ 135 milhões, segundo seu relatório operacional mensal apresentado ao Tribunal de Falências dos Estados Unidos. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) no período foi de R$ 682 milhões, com margem de 34%, e a receita líquida ficou em R$ 1,982 bilhão.

O documento contém informações financeiras do período de 1º de janeiro a 31 de janeiro de 2024 e precisa ser apresentado conforme exigido pelo processo de Chapter 11, semelhante à recuperação judicial no Brasil. Os dados são preliminares e não foram auditados ou revisados por auditor da Gol. Em janeiro, a Gol tinha uma dívida líquida de R$ 20,21 bilhões em empréstimos e financiamentos, arrendamento e financiamentos DIP. O caixa e equivalente de caixa totalizavam R$ 2,151 bilhões, e as contas a receber eram de R$ 1,052 bilhão.

A Gol destacou que as informações financeiras incluídas no relatório mensal, que será divulgado a partir de agora e enquanto durar seu processo de reestruturação, são apresentadas de acordo com a metodologia estabelecida pelo Código de Falências e outros regulamentos aplicáveis e não devem ser comparadas a demonstrações financeiras públicas divulgadas pela Gol que tenham sido preparadas de acordo com metodologias diferentes.

Gol pediu recuperação judicial nos Estados Unidos Foto: MARCOS DE PAULA/ESTADÃO

Os resultados financeiros relativos ao quarto trimestre da companhia serão divulgados na próxima quinta-feira, dia 28, como programado.