Empresa de energia e consultoria lançam jornada gamificada para ajudar clientes a aderir ao ESG

A fornecedora de energia renovável 2W e o grupo de certificação Bureau Veritas vão lançar uma jornada de conhecimento na pauta ESG (governança ambiental, social e corporativa, na sigla em inglês) em formato de jogo (gamificada), como forma de estimular os clientes a aderir e medir os conhecimentos que eles já possuem sobre o tema. A ideia é tornar o aprendizado mais interativo e fácil de ser assimilado para os clientes da 2W.

A jornada começa em um questionário, que serve para medir o quanto os representantes da empresa cliente sabem sobre o ESG. Na sequência, são apresentados vídeos com aulas sobre cada um dos tópicos da pauta e, para avançar, o espectador precisa realizar quizes para avançar para as “fases” seguintes e garantir o aprendizado; também são indicados materiais de leitura nessa fase inicial.

Na segunda parte do jogo, cabe ao próprio representante fazer um diagnóstico da sua empresa, em que pontos pode melhorar as ações socioambientais e de governança, e formular um plano de ação ESG com base no que aprendeu até ali. Especialistas do Bureau Veritas avaliam o plano e ajudam a melhorá-lo antes da implementação e do fornecimento de um certificado de conclusão.

O game foi desenvolvido em parceria entre as duas empresas. “Teria que ser uma jornada que passaria por fases, comunicação, autoavaliação e plano de ação. Foi um trabalho a quatro mãos”, conta Thamires Suarez, líder de comunicação e ESG do Bureau Veritas. “Trouxemos a gamificação para ser mais interativo, para que os formadores de opinião nessas companhias se capacitem e nós as ajudemos a avançar”, completa Claudio Ribeiro, CEO da 2W Energia.

Empresa que vende energia renovável para outras empresas, a 2W busca reforçar a importância do ESG junto a outras empresas Foto: Tiago Queiroz/Estadão

A necessidade de criar uma jornada para ensinar o ESG foi percebida pela 2W em conversas no mercado, ao perceber que pequenas e médias empresas, clientes em potencial, ainda têm dificuldades de entendimento no assunto. “Entendemos que faria sentido apoiar nessa capacitação, já que o cliente também é cobrado para atender essa demanda ambiental”, comenta Danilo Lima, diretor de inteligência de mercado e marketing da 2W Energia. Assim, a companhia cliente também pode citar o uso de energia renovável e a existência do plano ESG quando for vender seus próprios produtos no mercado.

O jogo buscou ser o mais didático possível, sem o uso de textos longos que pudessem torná-lo maçante. O uso da gamificação também foi pensada para ajudar a tornar o conteúdo mais interessante. “A gamificação foi para engajar mesmo, a ideia é desmistificar e tornar mais leve”, explica Lima. “A ideia é pegar na mão do cliente, passar esses critérios, como o mercado está enxergando isso, como vai consolidar essas parcerias a partir da exploração desses critérios. Não é algo feito da noite para o dia”, reforça Mariana Feri, gerente de sustentabilidade da 2W.

“Tem uma parte que tem muito conteúdo, ela é densa, mas leve, por ser didática. Tem imagens mais interativas e procuramos tirar dúvidas com conceitos”, relata Suarez. Uma postura mais ativa é demandada na segunda etapa. “Tem que trazer mais ação da empresa para o jogo, o que exige reflexão, entender o que está fazendo hoje, o que já faz, quais são os pontos fortes, os pontos que precisam desenvolver para conseguir definir próximos passos e caminhos”, diz a líder de ESG. Segundo ela, o processo de avaliação por parte dos especialistas do Bureau Veritas é feito de forma rápida.

Após receber um certificado, a empresa cliente ainda conta com o apoio do Bureau Veritas para a implementação do plano - como Claudio Ribeiro, CEO da 2W, faz questão de ressaltar, no mercado de energia o padrão são contratos de sete anos, nos quais o acompanhamento terá de estar presente tanto da 2W quanto da parceira.

Além disso, o jogo pode ter de passar por atualizações, uma vez que os debates em torno do ESG sempre passam a incluir novos assuntos. “Podemos pensar o que está claro e o que não está. Se surgir um novo tema, é possível fazer atualização em todas as partes da jornada, mantendo a característica do conteúdo como um todo, em formato de jogo. Nós não temos compromisso com o erro”, conclui Suárez.