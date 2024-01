Governo lança política industrial na segunda; iniciativa prevê estímulo financeiro e conteúdo local

BRASÍLIA - A nova política industrial, que deve ser lançada na próxima segunda-feira, 22, pelo governo Lula, prevê três grupos de “estímulo” do Estado ao setor produtivo, divididos em instrumentos financeiros, como linhas de crédito, subsídios e subvenções; melhoria do ambiente de negócios; e o uso do poder de compra do setor público para alavancar “áreas estratégicas”.

PUBLICIDADE Em relação ao último, como mostrou o Estadão/Broadcast em junho do ano passado, parte das decisões irá passar por uma comissão de ministros que vai definir, por exemplo, os setores nos quais o governo exigirá a aquisição de produtos e serviços nacionais, além do estabelecimento de margens de preferência — tendo os eixos do Novo PAC como referencial. As metas “aspiracionais” da política industrial, chamada de “Nova Indústria Brasil”, serão aprovadas na segunda-feira pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI), que se reúne às 11h, no Palácio do Planalto. O documento que detalha as diretrizes, revelado pelo jornal Folha de S.Paulo, e ao qual o Estadão/Broadcast teve acesso, traça estratégias com foco até 2033.

Minuta do governo aponta diversas estratégias específicas para impulsionar a indústria Foto: Claudio Teixeira/Agência Estado - 22/07/2005

A política foi produzida ao longo do segundo semestre do ano passado pelos membros do CNDI, que é liderado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), e é composto por 20 pastas, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e 21 entidades representativas da sociedade civil, do setor produtivo e dos trabalhadores.

Na minuta, o governo detalha programas e instrumentos para perseguir as seis missões estabelecidas pelo CNDI ainda no ano passado. São elas:

Cadeias agroindustriais sustentáveis e digitais para a segurança alimentar, nutricional e energética;

Complexo econômico industrial da saúde resiliente para reduzir as vulnerabilidades do SUS e ampliar o acesso à saúde;

Infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade sustentáveis para a integração produtiva e o bem-estar nas cidades;

Transformação digital da indústria para ampliar a produtividade;

Bioeconomia, descarbonização e transição e segurança energéticas para garantir os recursos para as gerações futuras;

Tecnologias de interesse para a soberania e defesa nacionais.

Para cada uma delas, a nova política elaborada pelo governo traça metas até 2033. Prevê, por exemplo, aumentar a participação do setor agroindustrial no PIB agropecuário para 50% e alcançar 70% de mecanização dos estabelecimentos de agricultura familiar, com o suprimento de pelo menos 95% do mercado por máquinas e equipamentos de produção nacional.

Para a missão “verde”, o Executivo quer reduzir em 30% a emissão de CO₂ por valor adicionado da indústria, e aplicar em 50% a participação dos biocombustíveis na matriz energética de transportes. Por fim, aumentar o uso tecnológico e sustentável da biodiversidade pela indústria em 1% ao ano.

Transformar digitalmente 90% das empresas industriais brasileiras e obter autonomia na produção de 50% das tecnologias críticas para a defesa também estão entre as metas citadas.

Entre os meios financeiros para alcançar esses objetivos, o governo lista as atividades do BNDES, da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). Também cita o Plano de Transformação Ecológica liderado pelo Ministério da Fazenda.

A minuta ainda aponta diversas estratégias específicas para impulsionar a indústria, como a regulamentação da nova Lei de Licitações, de 2021, e a implementação do Mercado Regulado de Carbono — já em discussão no Congresso. Cada missão também tem instrumentos específicos. No caso do agro, por exemplo, o governo quer promover a racionalização das taxas portuárias e impulsionar o crédito não financeiro nas cadeias produtivas.