Governo avalia iniciar programa de passagens aéreas de até R$ 200 apenas com aposentados

Representantes das empresas aéreas dizem ao Estadão/Broadcast que as demandas apresentadas pelo setor estão esquecidas ou caminhando lentamente.

As demandas têm como destaques a abertura de linhas de crédito e a redução do preço do QAV. Os obstáculos para a tomada de empréstimos devem ser superados em breve, com aprovação de dispositivo no Congresso. Já para o QAV, não há nenhuma sinalização, frustrando o setor, que se limita a nutrir um clima de mistério sobre o lançamento do programa.

Anunciado em março de 2023, o Voa Brasil foi pensado em formato que não depende de subsídio direto do governo, necessitando apenas de acordos com as empresas, que oferecerão as passagens ociosas, aquelas que acabam não sendo vendidas, principalmente em períodos de baixa temporada.