Opinião | Tecnologia e poluição

Há diversas iniciativas em andamento que podem ser aplicadas para buscarmos soluções para amenizar os efeitos da crise climática. Vale relembrar, por exemplo, as mudanças no custo da geração de eletricidade entre 2009 e 2019 de acordo com relatório do banco de investimentos Lazard: queda de 2% para o carvão, aumento de 26% para usinas nucleares, 70% de queda para geração eólica e queda de 89% para geração solar. Avanços técnico-científicos trazem viabilidade econômica às fontes de energia renováveis e menos poluentes e, mais do que isso, pesquisas com novos materiais seguem buscando aumentar sua eficiência.

Um exemplo disso é o uso da perovskita no desenvolvimento de painéis solares. Seu nome, que homenageia o mineralogista russo L.A. Perovski (1792–1856), refere-se a determinados compostos cristalinos que, em 2009, apresentavam apenas 4% de eficiência na conversão da energia solar em eletricidade. Menos de quinze anos depois, a eficiência já estava em quase 30%, com perspectivas de valores ainda maiores no futuro próximo a um custo de produção relativamente baixo.

O uso de novos materiais vem encontrando aplicações que vão desde o aumento da eficiência de sistemas de ar condicionado e de aquecimento em edifícios que utilizam isolantes térmicos modernos até o uso de concreto “carbono-negativo”. Responsável por cerca de 8% das emissões globais de carbono, a busca por soluções que reduzam o impacto ambiental deste que é um dos principais materiais em uso pela civilização moderna ocorre em laboratórios ao redor do mundo. Em julho de 2023, por exemplo, os pesquisadores Zhipeng Li e Xianming Shi, do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Washington State University, publicaram seus achados no periódico Material Letters. Evidentemente, novos tipos de plásticos biodegradáveis também entram nesta categoria de inovação de materiais.