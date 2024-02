Haddad diz que irá apresentar números de medida para reonerar folha aos líderes do Congresso

“É importante, neste momento, que o Congresso tome consciência dos números do orçamento aprovado no ano passado. Tem uma coisa que chama Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós precisamos que qualquer gesto do Congresso na direção de um setor da economia tem que ser compensado por medidas que equilibrem o Orçamento. Então nós temos que ter essa clareza”, disse Haddad a jornalistas, após participar de encontro com economistas e pesquisadores do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV), na zona sul do Rio de Janeiro.

Haddad frisou a necessidade de compatibilizar decisões com os números pensados no final do ano passado.