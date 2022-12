Haddad escala Bernard Appy para reforma tributária e confirma Galípolo como número 2 na Fazenda

BRASÍLIA - O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta terça-feira, 13, os primeiros nomes da sua equipe econômica. O economista Bernard Appy será o secretário especial para a reforma tributária. “Ele desenhou uma proposta que tem servido ao Congresso Nacional de base para uma discussão para o País”, disse Haddad. Como antecipou o Estadão, seu secretário-executivo será o economista Gabriel Galípolo, ex-CEO do Banco Fator.

Leia também Quem é Gabriel Galípolo, escolhido como o número 2 de Haddad na Fazenda

De acordo com o ex-prefeito de São Paulo, os nomes para comandar os bancos públicos Caixa e Banco do Brasil estão sendo escolhidos pelo próprio presidente Lula. O presidente eleito confirmou nesta terça-feira, 13, Aloizio Mercadante para chefiar o BNDES. Segundo o futuro ministro, ele terminará entre o final desta semana e início da outra a formação do primeiro escalão da pasta.

Haddad rebateu a possíveis críticas sobre o perfil dos nomes para integrar sua pasta. “Estou anunciando um secretário-executivo que nunca participou de uma reunião do PT e que até outro dia era presidente de banco”, disse sobre Galípolo.

Ele explicou a escolha de Galípolo para ser seu braço direito na Fazenda. “Eu me aproximei há pouco mais de um ano e tivemos uma interação muito importante ao longo da campanha do presidente Lula. Ele é vice-ministro. Na minha ausência, ele fala por mim”, disse.

Fernando Haddad, futuro ministro da Fazenda de Luiz Inácio Lula da Silva Foto: André Borges/EFE

“Eu tenho uma visão de conjunto muito parecida com a do Galipolo, é o norte do governo, é para onde você vai dirigir as atenções e as prioridades. O papel dele é ser minha voz dentro do ministério todo tempo e colaborar com a equipe da melhor maneira, ajudar a compor a equipe. O presidente Lula já gostava muito dele e agora mais ainda”, afirmou.

“O Bernard Appy, se vocês consultarem o mercado, eu duvido que o Appy tenha alguma restrição técnica sobre a maneira como enxerga o mundo. É uma pessoa com dedicação incrível e que fez parte de um governo ultraexitoso na área econômica. Nem estou apresentando toda a equipe, estou apresentando duas pessoas que, na minha opinião, tem muita respeitabilidade da sociedade em geral e do mercado em particular”, disse.

Sobre críticas do mercado e preocupações sobre o perfil do ministério e a saúde das contas públicas, o ministro rebateu: “O chamado nervosismo do mercado passa logo. Vamos ter um Natal bom”, ironizou.

Ele se comprometeu com a criação de uma nova regra fiscal para substituir o teto de gastos, que atrela o crescimento das despesas à inflação. “O novo arcabouço fiscal que eu vou apresentar e já tem data pra isso (até agosto de 2023), e se depender eu antecipo, nós vamos caminhar o quanto antes. Essas duas coisas poderiam caminhar juntas, porque a reforma tributária é parte do arcabouço fiscal’, disse. “Eu não pretendo usar o prazo da PEC, vou tentar entregar o quanto antes porque entendo que vai fortalecer o debate sobre reforma tributária”.

Haddad disse que está recebendo propostas, inclusive da equipe de transição. “Isso inclusive vai ser levado em consideração. Entendo que nós temos um prazo para nos debruçarmos sobre essa proposta e validarmos ela com o presidente da República. Vamos elaborar uma proposta para o presidente”.

“Quando você põe uma regra e não consegue executar, você põe em risco o próprio arcabouço fiscal. A regra tem de ter a premissa de ser confiável, sustentável e mostrar a sustentabilidade das finanças públicas. Precisamos compatibilizar responsabilidade fiscal com responsabilidade social”, disse Haddad, que reconheceu que já foi crítico à atual âncora fiscal.

Problemas da atual gestão

O futuro ministro disse que terá de corrigir erros da atual gestão. “Temos problemas criados esse ano, não são problemas pequenos. Medidas tomadas sem cálculo de impacto, sem desenho adequado, filtros que foram retirados de programas sociais”, disse. “Por exemplo, o INSS: foram retirados os filtros para acabar artificialmente com a fila. Essa é a real. É isso que vamos ter que resolver ano que vem e vamos trabalhar para resolver. Vamos ter uma equipe capacitada, disposição de trabalho”, disse.

Continua após a publicidade

O ex-prefeito de São Paulo destacou a importância dos investimentos privados. “O Brasil é um destaque em PPPs. Ainda há travas que podem ser superadas, mantendo um ambiente robusto de controle, sem nenhuma irresponsabilidade. Mas há uma ansiedade por investimentos de longo prazo e nem sempre isso cabe no mercado de capital privado. Quando cabe, tanto melhor, não queremos substituir, deixa ele andar. Mas há algum tipo de investimento que exige a participação do Estado, justamente as PPPs”, disse. “O setor privado é imprescindível, pois ajuda o Estado a não errar.”

“O desafio no ano que vem é tomar medidas de curto prazo, queda da taxa de juro, sobretudo juro futuro, mas temos que pensar o médio e longo prazo”, disse.

Haddad afirmou que não está acompanhando eventual discussão sobre mudança na Lei das Estatais. “Como estou há pouco tempo anunciado e tenho que montar equipe, porque dia 2 de janeiro tem uma série de coisas que têm que estar funcionando como funcionam hoje, com uma equipe nova. Estou fazendo muitas reuniões, entrevistas, para que tenhamos uma equipe o mais rapidamente definida. Os nomes têm que passar pela Casa Civil, tem um escrutínio a ser feito formal para que a nomeação aconteça”, afirmou.

Questionado sobre quando o governo começará a apresentar superávits primários consistentes (contas no azul), Haddad disse que primeiro precisa terminar o diagnóstico das contas públicas. “Primeira providência que vou tomar é reestimativa a receita. Na minha opinião está subestimada. Se, porventura, o diagnóstico inicial estiver correto, vamos pensar a partir do recálculo da estimativa nas providências que vamos tomar a partir do ano que vem”, disse “A farra eleitoral custou caro ao País, mas vamos conseguir recolocar as variáveis macroeconômicas numa trajetória adequada”, afirmou.