Haddad defenderá taxação de super-ricos no G20 e poderá fazer pronunciamento ao lado de Yellen

BRASÍLIA - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltará a defender a taxação dos super-ricos durante os três dias de evento do G20 na próxima semana, marcados para ocorrer no Rio de Janeiro. A agenda brasileira para emergência climática também terá ênfase no encontro.

PUBLICIDADE Há a expectativa ainda de que Haddad faça um pronunciamento ao lado da secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, após uma reunião bilateral sobre clima e economia global. De acordo com pessoas próximas à equipe econômica, o ministro chegará ao Rio de Janeiro na quarta-feira, 24, e participará do lançamento da Aliança Contra a Fome e a Pobreza, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Logo após a abertura, às 12h30, Haddad irá ao almoço oficial do evento.

O ministro terá depois uma reunião bilateral com Yellen, na qual devem discutir temas relativos ao G20, economia global e mudanças climáticas. A expectativa é que ambos façam um pronunciamento à imprensa logo após o encontro. A secretária do Tesouro americano já se manifestou contrária à taxação de super-ricos. No entanto, apesar da resistência, o Ministério da Fazenda avalia haver avanços no tema, principalmente com o apoio de França e Espanha.

Haddad defendeu imposto global para os super-ricos Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

Haddad participará também da abertura de uma sessão do G20 organizada pelos Emirados Árabes Unidos. O evento contará com a participação da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.

Na quinta-feira, 25, Haddad terá uma reunião bilateral com a ministra das finanças da Indonésia, Sri Mulyani, para avançar no diálogo econômico entre os dois países e temas relativos ao G20. Esta será a primeira vez em que os dois se encontram.

Pela manhã, o ministro participa de uma sessão do G20 para discutir economia global e terá um almoço reservado de ministros.

Publicidade

À tarde, Haddad fará uma reunião bilateral com o secretário-geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), Mathias Cormann, para tratar sobre a situação econômica do Brasil e a proposta de taxação dos super-ricos.

O ministro terá ainda uma reunião bilateral com a ministra das Finanças do Reino Unido, Rachel Reeves e, depois, participa de uma sessão do G20 sobre a taxação global dos super-ricos, um dos debates liderados pelo Ministério da Fazenda na trilha financeira.

No início da noite, Haddad participará do jantar oficial de boas-vindas aos chefes das delegações, oferecido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O tema do encontro será a preservação das florestas do Brasil.

Na sexta-feira, 26, Haddad terá um café da manhã com chefes de delegações. Pela manhã, ele participa de uma sessão do G20 sobre financiamento climático e desenvolvimento sustentável. O encontro visa dar uma resposta à emergência climática que o País vivenciou recentemente com as tragédias no Rio Grande do Sul.

À tarde, o ministro estará presente na reunião ministerial sobre o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, Tropical Forest Forever Facility) para definir os próximos passos do projeto com países interessados. A iniciativa foi lançada pelo governo brasileiro durante a COP-28 nos Emirados Árabes.

À tarde, Haddad participará da última sessão do G20 sobre reforma dos bancos multilaterais e dívida global. Ao final do evento, o ministro concederá uma entrevista à imprensa, da qual deve participar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.