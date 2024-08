Setor de serviços tem recorde de 1,6 milhão de empresas ativas e 14,2 milhões de empregados

“Parte determinante do desempenho do setor de serviços pode estar associada à intensificação do retorno da atividade econômica após o auge da crise da pandemia de covid-19, além do impulso em setores com forte integração com outras áreas da economia”, justificou o IBGE.

“Os resultados da PAS 2022 estão inseridos nesse contexto de plena retomada das atividades produtivas e intensificação de setores-chave na vida de cidadãos e empresas, como é o caso de transportes e tecnologia da informação.”