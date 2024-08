IPCA-15, prévia da inflação, desacelera e fica em 0,19% em agosto

RIO - O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15), prévia da inflação oficial do País, subiu 0,19% em agosto, após ter avançado 0,30% em julho, informou nesta terça-feira, 27, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado foi idêntico à mediana das estimativas dos analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast, que iam de alta de 0,08% a aumento de 0,29%. Com o anúncio, o IPCA-15 registrou um aumento de 3,02% no acumulado do ano. Em 12 meses, a alta foi de 4,35%, ante taxa de 4,45% até julho.

Os preços de alimentação e bebidas caíram 0,80% em agosto, após queda de 0,44% em julho. O grupo deu uma contribuição negativa de 0,17 ponto porcentual para o IPCA-15.

Preços de combustíveis tiveram alta de 3,47% em agosto, após avanço de 1,39% no mês anterior, segundo o IBGE Foto: Taba Benedicto/Estadão

Entre os componentes do grupo, a alimentação no domicílio teve queda de 1,30% em agosto, após ter recuado 0,70% no mês anterior. A alimentação fora do domicílio subiu 0,49%, ante alta de 0,25% em julho.

Já os preços de transportes subiram 0,83% em agosto, após alta de 1,12% em julho. O grupo deu uma contribuição positiva de 0,17 ponto porcentual para o índice.

Os preços de combustíveis tiveram alta de 3,47% em agosto, após avanço de 1,39% no mês anterior. A gasolina subiu 3,33%, após ter registrado alta de 1,43% em julho, enquanto o etanol avançou 5,81% nesta leitura, após alta de 1,78% na última.