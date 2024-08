Incorporadora gaúcha ganha pela terceira vez o Master Imobiliário

A Melnick conquistou o troféu na categoria Profissional – Empreendimento na 30ª edição do Prêmio Master Imobiliário, ao se destacar no mercado com o Teená, em Porto Alegre. O residencial de alto padrão tem terreno superior a 7 mil m² e preserva grande parte da área verde e arborizada. O evento, que prestigia empresas e profissionais de todo o País, foi realizado na sede do Clube Atlético Monte Líbano, em São Paulo, na última quarta-feira, dia 28.

O Teená – com nome inspirado no fruto sagrado dos hebreus, o figo, símbolo de fertilidade, por ser repleto de sementes – está localizado na Rua Engenheiro Ildefonso Simões Lopes, no bairro Três Figueiras. Foto: Fernando Guerra e Studio Arthur Casas

“Somos uma empresa gaúcha com mais de 50 anos de atuação no mercado local e a única incorporadora a abrir capital na Bolsa de Valores focando em investimento no Rio Grande do Sul. Nosso sucesso é resultado do respeito às características e da contribuição que damos à região com projetos reconhecidos pela contemporaneidade e sofisticação”, ressaltou Marcelo Guedes, vice-presidente de Operações da incorporadora.

O Teená – com nome inspirado no fruto sagrado dos hebreus, o figo, símbolo de fertilidade, por ser repleto de sementes – está localizado na Rua Engenheiro Ildefonso Simões Lopes, no bairro Três Figueiras. O projeto foi feito em uma região predominantemente horizontal, o que permite excelentes vistas à maioria das unidades.

Próximo a clubes, escolas, universidade, shoppings, parques e praças, e da Avenida Carlos Gomes, uma das principais vias de acesso em Porto Alegre, o empreendimento tem apartamentos de 4 suítes em espaços de 387m², 455m² e 853m². São 19 pavimentos com uma ou duas unidades por andar, com coberturas que podem chegar a 1,2 mil m². As características atendem a alta demanda por grandes apartamentos em uma área nobre da cidade.

Além disso, 70% do terreno foi dedicado às áreas de convivência. Destaque para o bosque de 510 m² com árvores de grande porte, jardim zen, lounge, piscina aquecida com raia dupla, playground e pet place. O local ainda possui espaço gourmet, quadra de futebol e quadra de tênis em saibro e com medidas oficiais, Wellness Center (dedicado ao bem-estar e à saúde), espaço fitness, brinquedoteca, sauna seca, entre outros atributos.

O projeto contemporâneo tem a assinatura de dois escritórios: o Studio Arthur Casas, conhecido por obras realizadas em algumas das principais cidades do mundo, e Roseli Melnick Arquitetura e Interiores, referência para projetos de alto padrão. Enquanto o Studio Arthur Casas conferiu originalidade à fachada com brises móveis de alumínio, que criam diferentes cenários ao longo do dia, Roseli Melnick foi responsável pelo projeto arquitetônico e usou a arquitetura de forma integrada para criar espaços de vida.

Marcelo Guedes, vice-presidente de Operações da incorporadora: “Nos dedicamos a criar produtos imobiliários verdadeiramente transformadores, que impactam não apenas os clientes, mas toda a cidade." Foto: Fernando Guerra e Studio Arthur Casas

O empreendimento tem áreas decoradas com mobiliário assinado por artistas como o designer brasileiro Geraldo de Barros e o arquiteto e designer polonês naturalizado brasileiro Jorge Zalszupin, que apresenta formas elegantes e funcionais.

“Nos dedicamos a criar produtos imobiliários verdadeiramente transformadores, que impactam não apenas os clientes, mas toda a cidade. A visão arquitetônica dos nossos projetos vai muito além da estética, buscando conectar-se com as pessoas, os moradores dos bairros e os cidadãos de Porto Alegre e demais cidades onde atuamos”, explica Guedes.

Zayt chega como empreendimento ‘irmão’ do Teená

Assim como ocorreu com o Teená no bairro Três Figueiras, a Melnick prepara para outubro o lançamento do Zayt. Localizado na maior área do bairro Bela Vista, outra região valorizada da capital gaúcha, o empreendimento está situado em um terreno de quase 7 mil m² de área total.

Oo Zayt conta com um conceito de coberturas horizontais que alcançam até nove metros de pé-direito, onde a área social se integra às varandas de até 143 m². O projeto inédito também foi desenvolvido pelo Studio Arthur Casas, no qual as varandas se intercalam para priorizar a luz natural.

Com 30 unidades, sendo duas a cada pavimento, os apartamentos têm áreas de até 540m², com quatro vagas de garagem e depósitos individuais. Entre as áreas de convívio e lazer, o empreendimento contará com estrutura de resort, com Welness Center, piscina com raia, quadra de tênis com medidas oficiais e quadra de beach tennis totalmente cobertas.