Inflação nos EUA recua para 6,5% em 12 meses

A inflação nos EUA no acumulado de 12 meses recuou de 7,1% em novembro para 6,5% em dezembro, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 12, pelo Departamento do Trabalho norte-americano.

O índice de preços ao consumidor caiu 0,1% em dezembro ante novembro, segundo dados com ajustes sazonais. O resultado ficou abaixo da mediana de analistas consultados pelo Estadão/Broadcast, de inflação estável no mês passado.

O núcleo do índice que mede a inflação, que exclui os voláteis preços de alimentos e energia, subiu 0,3% na comparação mensal de dezembro, vindo em linha com o consenso do mercado.

Supermercado nos Estados Unidos; inflação no acumulado de 12 meses recuou de 7,1% em novembro para 6,5% em dezembro. Foto: Andrew Kelly/Reuters

No final de dezembro, o Departamento do Comércio local divulgou que o Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA crescera 3,2% no terceiro trimestre de 2022, o que significou que o país superou a recessão técnica em que entrou no segundo trimestre, quando seu PIB encolheu 0,6%, marcando a segunda contração trimestral consecutiva.