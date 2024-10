Influenciadores da ‘gentileza’ no TikTok dão dinheiro para estranhos. Por que isso é polêmico?

Todo Natal, na infância em Minnesota, os pais de Jimmy Darts lhe davam US$200 em dinheiro: US$100 para ele mesmo e US$100 para um estranho. Agora, com mais de 12 milhões de seguidores no TikTok e vários milhões a mais em outras plataformas, a filantropia é seu trabalho em tempo integral.

PUBLICIDADE Darts, cujo sobrenome verdadeiro é Kellogg, é um dos maiores criadores de “conteúdo de gentileza”, um subconjunto de vídeos de mídia social dedicados a ajudar estranhos em necessidade, muitas vezes com dinheiro acumulado através do GoFundMe e outros métodos de financiamento coletivo. Um número crescente de criadores como Kellogg doa milhares de dólares – às vezes até mais – em câmera enquanto também incentivam seus grandes seguidores a doar. “A internet é um lugar bastante louco, bastante desagradável, mas ainda assim há coisas boas acontecendo lá,” Kellogg disse à Associated Press.

No entanto, nem todos gostam desses vídeos, com alguns espectadores os considerando, na melhor das hipóteses, performáticos, e na pior das hipóteses, exploratórios.

Críticos argumentam que gravar um estranho, muitas vezes sem seu conhecimento, e compartilhar um vídeo deles online para ganhar notoriedade nas mídias sociais é problemático. Além da notoriedade, os criadores de conteúdo podem ganhar dinheiro com as visualizações que recebem em vídeos individuais. Quando as visualizações chegam a milhões, como frequentemente acontece com Kellogg e seus colegas, eles ganham o suficiente para trabalhar em tempo integral como criadores de conteúdo.

Alguns criadores de conteúdo do TikTok abordam estranhos e pedem-lhes conselhos ou um favor, e se eles aceitam, recebem um prêmio. (AP Photo/Damian Dovarganes, File) Foto: Damian Dovarganes/AP

O comediante Brad Podray, um criador de conteúdo online, cria paródias destinadas a destacar as falhas que ele encontra neste conteúdo — e seus defensores — como um dos críticos mais vocais do “conteúdo de gentileza.”

“Muitos jovens têm uma mentalidade muito utilitária. Eles pensam nas coisas apenas em valor mensurável: ‘Não importa o que ele fez, ele ajudou um milhão de pessoas’”, disse Podray.

Publicidade

Práticas de gravação levantam questões éticas

Desde os dispositivos e métodos de gravação até a seleção de sujeitos, o “conteúdo de gentileza” — como tudo nas mídias sociais — existe em um espectro.

Alguns criadores abordam estranhos e pedem-lhes conselhos ou um favor, e se eles aceitam, recebem um prêmio. Outros escolhem recompensar estranhos que veem fazendo uma boa ação. Kellogg realiza um “desafio de gentileza”, pedindo algo a um estranho e devolvendo na mesma medida.

Muitos desses estranhos não sabem que estão sendo filmados. Alguns criadores usam câmeras escondidas e procuram gravar de maneira discreta. Kellogg disse que quer ser “o mais secreto possível”, mas pede consentimento para compartilhar o vídeo após a interação. Kellogg disse que a maioria concorda porque eles parecem “um super-herói” após seu desafio.

Outro criador de conteúdo caridoso, Josh Liljenquist, disse que usa uma câmera GoPro e tenta fazer a gravação “extremamente perceptível”, acrescentando, “Consentimento é a coisa mais importante.”

Independentemente do método de gravação, alguns veem o processo como predatório.

“Esses caras sempre encontram alguém com câncer ou sempre encontram alguém que não pode pagar suas contas porque eles estão rondando por áreas carentes e pobres e eles estão apenas meio que esperando”, disse Podray. “Olhando pelo estacionamento como, ‘Ele parece patético o suficiente’.”

Karen Hoekstra, gerente de marketing e comunicações do Centro Johnson para Filantropia, estuda a filantropia de influenciadores baseada no TikTok e diz que os vídeos, às vezes, se aproveitam de seus sujeitos.

Publicidade

Morador sem teto na Flórida.(AP Photo/Rebecca Blackwell) Foto: Rebecca Blackwell/AP

“O modelo do homem na rua se aproximando de um estranho e entregando-lhe dinheiro é — todos nós já ouvimos essa frase, terrível como é — simplesmente me parece como pornografia da pobreza,” disse Hoekstra. “É exploração.”

Chamadas de exploração frequentemente ocorrem quando criadores apresentam as mesmas pessoas em vários vídeos, especialmente quando parecem ser sem-teto ou têm um vício em drogas. Liljenquist apresenta algumas pessoas frequentemente e mantém que seus assuntos recorrentes são como seus “melhores amigos.”

Um usuário comentou em um vídeo de 5 de Outubro que o conteúdo recente parece que Liljenquist está “fazendo papel de assistente social para visualizações”, pois ele postou vários vídeos de uma mulher que os seguidores suspeitam estar lutando contra um vício em drogas. Ele registra a si mesmo trazendo comida para ela, dando-lhe uma carona em seu Tesla e fazendo perguntas que frequentemente recebem respostas de uma palavra.

Liljenquist disse que a crítica não o incomoda porque ele sabe que suas intenções são boas.

“Eu amo essas pessoas”, disse ele. “Eles me amam.”

Falta de controles e equilíbrios

Alguns criticam o espetáculo do “conteúdo de gentileza”, mas a visibilidade é crucial para o modelo que depende fortemente do financiamento coletivo. Kellogg é conhecido por iniciar campanhas de GoFundMe em nome dos sujeitos de seus vídeos, geralmente trazendo dezenas de milhares de dólares em doações dos espectadores.

Kellogg, Liljenquist e uma série de outros criadores também usam suas contas pessoais em aplicativos de pagamento como Venmo, CashApp ou PayPal para aceitar doações.

Publicidade

Tory Martin, também do Centro Johnson como sua diretora de comunicações e parcerias estratégicas, disse que a transparência sobre doações “não é uma opção se está apenas indo para um indivíduo.”

Embora esses criadores não sejam submetidos a padrões e regulamentações como organizações sem fins lucrativos, Liljenquist disse que sente que os dólares dos doadores vão muito mais longe em suas mãos do que nas mãos de organizações tradicionais, que ele disse serem “desenhadas para o fracasso.”

“Organizações sem fins lucrativos — nem todas, há algumas boas — mas eu apenas sugeriria que você faça sua lição de casa sobre as organizações sem fins lucrativos para as quais está dando dinheiro porque há uma boa quantidade delas que se aproveitam do sistema”, disse ele.

Alguns criadores criaram organizações sem fins lucrativos ou fundações para apoiar seu trabalho, mas essa não é uma prática generalizada.

Alguns criadores de conteúdo criaram organizações sem fins lucrativos ou fundações para apoiar seu trabalho, mas essa não é uma prática generalizada. FOTO DANIEL TEIXEIRA/ ESTADAO

Podray disse que está “100% certo” de que alguns criadores “pegam uma parte ou que há algum tipo de absurdo acontecendo.” Ele também sustenta que certos criadores distribuem dinheiro falso para lucrar com a tendência.

Kellogg disse que ver vídeos fraudulentos ou exploratórios é difícil para ele, preocupando-se, “Meu Deus, toda mãe no Facebook acreditou nisso e pensa que é real.”

Nova onda de filantropia

Enquanto a controvérsia gira em torno desses vídeos em alguns círculos online, eles fazem parte de uma tendência de mídia social extremamente popular com milhões de apoiadores e milhares que se sentem compelidos a doar após assistir.

Publicidade

Embora Hoekstra tenha preocupações sobre alguns métodos dos criadores, ela disse que a introdução à doação caridosa que esses vídeos fazem para os jovens é valiosa.

“Qualquer coisa que possa apresentar a filantropia para eles de uma nova maneira e torná-la acessível e emocionante, eu acho que é uma coisa boa,” ela disse. “Obviamente, vai haver uma curva de aprendizado, mas eu acho realmente emocionante ver a filantropia ser tão acessível e compreensível e abraçada nestes novos espaços e de novas maneiras.”

Alguns céticos tornaram-se apoiadores. Kyle Benavidez disse que costumava ver o “conteúdo de gentileza” nas mídias sociais e pensar que era falso. Mas depois que sua mãe foi destaque em um dos vídeos recentes de Kellogg e um GoFundMe que Kellogg criou para ela arrecadou mais de $95.000 para apoiar sua família enquanto seu marido está no hospital com câncer, ele disse que a persona online de Kellogg é fiel ao seu personagem na vida real.

“Há uma capela no hospital e eu sempre vou lá todas as manhãs apenas para rezar. ‘Espero que algo aconteça.’ E então Jimmy entrou em nossas vidas,” Benavidez, 20, disse. “É como se Deus o tivesse enviado.”

Kellogg não mostra sinais de desacelerar seu trabalho filantrópico tão cedo e publica vídeos em suas plataformas sociais quase todos os dias. Ainda assim, ele diz que fazer boas ações em câmera só importa se ele e seus colegas continuarem quando as câmeras não estiverem rolando.

“Você pode enganar as pessoas o dia todo e pode ganhar dinheiro e fazer isso e aquilo, mas Deus vê seu coração,” ele disse.