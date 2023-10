Insegurança e desconhecimento ainda levam à Poupança

Por mais que ouçam falar das múltiplas alternativas para que o dinheiro renda mais, muitos investidores continuam ligados à segurança, simplicidade e liquidez imediata proporcionada pela tradicionalíssima caderneta de poupança.

Essa foi uma das constatações de uma pesquisa recente da Rico Investimentos. Ao perguntar sobre os desafios financeiros de curto prazo a 400 pessoas das classes A e B, com idade entre 18 e 70 anos, a corretora descobriu que 63% optam pela poupança para guardar o dinheiro envolvido em planos para os próximos dois anos. Um aspecto curioso é que o nível de adesão não variou muito conforme a idade – a poupança foi mencionada por 63% dos entrevistados na faixa entre 18 e 35 anos, 59% na faixa entre 36 e 45 anos, e 67% na faixa entre 46 e 70 anos.

O que muda bastante entre as faixas etárias são os objetivos dos investimentos de curto prazo. Entre os mais jovens, as prioridades são conquistar a independência financeira em relação aos pais, fazer cursos e viagens internacionais e economizar para dar a entrada no primeiro imóvel. Na faixa intermediária, o foco é transferido para a estabilidade financeira – viver bem, ao mesmo tempo que se tenta juntar dinheiro para o futuro. Já os mais velhos buscam a sensação de segurança, pois já viveram o suficiente para saber que situações como recessões econômicas, guerras ou pandemias podem surgir a qualquer momento.

Divulgação Foto: Divulgação

“O que se pode afirmar é que, sejam quais forem a idade e os objetivos, há opções melhores que a poupança”, diz Pedro Canellas, head da Rico. Para ele, muitos investidores não adotam essas alternativas por causa da combinação entre insegurança e desconhecimento. “A pesquisa identificou um pedido de socorro nesse sentido. Nada menos que 75% dos entrevistados afirmaram que gostariam de investir melhor e 55% lamentaram não entender as regras mais básicas dos fundos de investimento”, conta Canellas. Com base nos insights trazidos pela pesquisa, a Rico desenvolveu a ferramenta “Meus objetivos”, para apoiar a organização financeira dos usuários da plataforma a partir da customização dos dados, incluindo período e aportes necessários para cumprimento dos propósitos.