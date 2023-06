IPCA desacelera e fica em 0,23% em maio; em 12 meses, índice cai para 3,94%

Rio - O IPCA, índice de inflação oficial do Brasil, fechou o mês de maio em 0,23%, uma forte desaceleração em relação a abril, quando havia ficado em 0,61%. O número baixo foi influenciado principalmente pelo grupo de Transportes, com queda de 17,73% nos preços das passagens aéreas, de 5,96% no óleo diesel e de 1,82% na gasolina. Na outra ponta, o que mais pressionou o índice para cima foi o grupo Saúde e Cuidados Pessoais, com as altas dos planos de saúde (1,20%) e dos itens de higiene pessoal (1,13%).

O número de maio veio abaixo do esperado pelo mercado. Segundo pesquisa feita pelo Projeções Broadcast, os analistas esperavam uma inflação de 0,33%. Segundo o IBGE, no ano, o IPCA acumula alta de 2,95% e, nos últimos 12 meses, de 3,94%, abaixo dos 4,18% observados nos 12 meses anteriores. Em maio de 2022, a variação havia sido de 0,47%.

Preço das passagens aéreas teve queda de 17,73% no mês passado Foto: Alex Silva/Estadão

O resultado de maio é também o menor desde setembro de 2022, quando houve recuo de 0,29%. Considerando apenas meses de maio, o IPCA foi o mais baixo para o mês desde 2020, quando houve redução de 0,38%, de acordo com o IBGE.

Segundo comunicado do instituto, dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, sete tiveram alta em maio, sendo o maior impacto (0,12 ponto porcentual) e a maior variação (0,93%) de Saúde e Cuidados Pessoais. Na sequência, vieram Habitação (0,67%) e Despesas Pessoais (0,64%), contribuindo com 0,10 ponto e 0,07 ponto porcentual, respectivamente. Os preços de Transportes (-0,57%) e Artigos de Residência (-0,23%) recuaram em maio. Os demais grupos ficaram entre o 0,05% de Educação e o 0,47% de Vestuário.

O resultado abaixo do esperado provocou imediatamente um efeito no mercado financeiro. Após a divulgação, os juros futuros passaram a recuar, já que os dado devem reforçar apostas de corte da Selic em agosto. Às 9h11, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 operava em queda de 13,128% para 13,075%. O DI para janeiro de 2025 estava em queda de 11,23% para 11,16%, e para janeiro de 2027 caía de 10,51% para 10,44%.